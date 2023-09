Le démontage des Apple Watch 9 et Ultra 2 prouve que le Double Tap est logiciel

Comme à son habitude, iFixit a partagé une vidéo de démontages des nouveaux produits Apple. En attendant l'iPhone 15, la société spécialisée dans la réparation d'appareils électroniques s'est attaqué à l'Apple Watch Ultra 2 et à l'Apple Watch Series 9, permettant de voir de plus près l'intérieur des montres de la gamme 2023. Aucune surprise n'est à signaler.

Les batteries des Apple Watch 2023

En premier lieu, la vidéo confirme que l'Apple Watch Ultra 2 est équipée d'une batterie de 564 mAh, comme nous l'avions signalé la semaine dernière via un document tirée de la base de données réglementaire chinoise. Elle est supérieure d'environ 4 % à la batterie de 542 mAh de l'Apple Watch Ultra originale, mais Apple affirme que les deux modèles ont la même autonomie, soit jusqu'à 36 heures. La nouvelle puce S9 et l'écran plus lumineux consomment probablement un peu plus.

La vidéo confirme également que la capacité de la batterie de l'Apple Watch Series 9 de 41 mm est de 282 mAh, ce qui est inchangé par rapport à la Series 8 de 41 mm.

Le Double Tap mystère

Le plus important, c'est la découverte d'iFixit à propos du Double Tap, la fonctionnalité phare des nouveaux modèles. Ou plutôt, la non découverte. En effet, le nouveau geste Double Tap, réservé aux Ultra 2 et Series 9, ne soit pas dans la entraille des deux tocantes, aucune modification matérielle évidente n'a été décelée par rapport aux modèles de 2022. Le Double Tap, qui arrivera avec watchOS 10.1 le mois prochain, est donc logiciel. On pourrait l'avoir sur l'Ultra original ou la Series 8 sans problème, et même sur les versions antérieures. Mais Apple avait besoin d'une "killer feature" pour vendre ses nouvelles montres. Les tests des Apple Watch 2023 ont d'ailleurs noté qu'il s'agissait d'itérations mineures, qui visaient les nouveaux clients ou les possesseurs d'anciens modèles. L'Apple Watch X de l'an prochain sera bien plus innovante avec un design revu et des fonctionnalités en plus, comme un capteur de glycémie.



iFixit n'a pas encore partagé les démontages des iPhone 15, mais cela ne saurait tarder.