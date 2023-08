Un tout nouveau design pour l'Apple Watch X en 2024

1 com

Nous vous en parlions en exclusivité début janvier, Apple prépare bel et bien une Apple Watch X pour fêter les dix ans de la gamme. Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman affirme qu'Apple prépare une refonte majeure de l'Apple Watch, appelée Apple Watch X, corroborant notre information du début d'année.

Un nouveau système de bracelet

L'Apple Watch X devrait être lancée en 2024 ou 2025, à l'occasion du 10e anniversaire de la montre connectée. Pour l'occasion, comme ce fut le cas pour avec l'iPhone X, Apple aurait prévu la plus grande refonte de la montre jamais réalisée, après plusieurs années de changements mineurs (l'Apple Watch Series 9, qui sera lancée cet automne, sera également une génération itérative sans grand intérêt pour les clients de modèles récents.

Gurman affirme qu'Apple tente de rendre la Watch X plus fine que jamais, en incluant éventuellement un nouveau système d'attache magnétique pour attacher et changer les bracelets. Une manière habile de relancer le lucratif business des accessoires.



Alors qu'Apple a sorti une nouvelle Apple Watch chaque année depuis sa création, et prévoit de le faire dans un avenir prévisible, Gurman affirme qu'en interne, les dirigeants discutent actuellement d'un ralentissement du rythme. Le peu de nouveautés depuis. trois voire quatre ans en est la preuve.



L'abandon du système coulissant compatible avec le bracelet au profit d'un nouveau système d'attache magnétique vise à réduire l'encombrement, ce qui pourrait permettre de libérer davantage d'espace interne pour la batterie.



En toute logique, ce système magnétique rendrait tous les bracelets existants incompatibles avec le nouveau design. Cependant, notre confrère ne sait pas encore si le système d'attache magnétique sera définitivement retenu pour la Watch X. Mais il est clair qu'Apple envisage toutes sortes de solutions radicales pour remodeler sa "Watch". Le capteur de glycémie ou encore le nouvel écran microLED font également partie des idées sur la table.



Espérons que l'Apple Watch X sera aussi importante que l'iPhone X en 2017, le tout sous watchOS 11.