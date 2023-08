Apple prépare une nouvelle couleur pour son Apple Watch Series 9

Si pour le moment, nous avons peu d'informations à propos de la prochaine génération d'Apple Watch Series, on commence à constater quelques fuites à l'approche de l'annonce officielle. Selon un célèbre leaker sur Twitter, l'Apple Watch Series 9 pourrait avoir une couleur très tendance qui va plaire aux fans du film Barbie !

D'après un récent tweet du leaker ShrimpApplePro, on apprend qu'Apple prépare un coloris rose pour l'Apple Watch Series 9, une nouvelle finition qui va probablement plaire à une certaine catégorie de clients dans le monde. Le coloris rose s'ajoutera aux autres couleurs qui sont déjà attendues, on peut par exemple mentionner le coloris minuit, gris sidéral, argent et (PRODUCT)RED.



En ce qui concerne les autres rumeurs à propos de l'Apple Watch Series 9, elles sont assez minces, mais on sait que la firme de Cupertino devrait proposer une amélioration significative sur les performances de sa montre connectée avec l'intégration d'un processeur nouvelle génération.

Au-delà de cette indiscrétion, on sait qu'Apple devrait également opter pour des emballages plus petits pour sa prochaine génération d'Apple Watch Series, c'est l'un des engagements pris par l'entreprise pour l'environnement. Apple pourra ajouter plus d'exemplaires d'Apple Watch sur les palettes lors des expéditions et donc réduire la quantité de trajets des usines partenaires à ses plateformes logistiques.

Selon Bloomberg, cette année pourrait voir le retour de la teinte noire en titane avec la deuxième génération de l'Apple Watch Ultra, une perspective maintenant partagée par ShrimpApplePro. Sur Twitter aujourd'hui, il a affirmé : "Je peux confirmer que cette année, nous aurons la couleur titane noire en plus de la teinte titane standard actuelle."

Shrimp’s update

- Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same



Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady