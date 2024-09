Apple prépare un bracelet milanais pour l'Apple Watch Ultra

Apple pourrait prévoir de dévoiler une version repensée du célèbre bracelet Milanais pour l'Apple Watch lors de l'événement "It's Glowtime" qui aura lieu aujourd'hui à 19 heures, heure de Paris. En attendant d'en savoir plus sur les nouveautés du jour, en direct sur iPhoneSoft, voici un premier aperçu d'un des bracelets les plus vendus.

Une nouvelle option pour la Watch Ultra

Des images circulant sur les réseaux sociaux depuis une semaine montrent ce qui semble être des répliques d'une nouvelle version officielle du bracelet Milanese Loop. Ce modèle revisité serait doté d'une boucle au lieu de l'aimant actuellement utilisé et serait disponible en taille 49 mm, spécialement conçu pour l'Apple Watch Ultra. Actuellement, la boucle Milanaise est proposée uniquement en 41 mm et 45 mm. L'ajout d'une boucle offrirait une meilleure sécurité tout en conservant l'ajustabilité, car l'aimant de la version actuelle a tendance à glisser, ce qui desserre le bracelet. Ce serait encore plus vrai pour une Apple Watch Ultra, bien plus lourde.



Une bonne idée pour offrir plus de choix aux clients de la Watch Ultra, actuellement limités aux trois options en plastique ou en tissu.

Le bracelet Milanais a été lancé en 2015 avec la première Apple Watch, comme l'un des bracelets premium d'Apple. Inspiré des bracelets italiens du 19ème siècle, il est composé d'une maille en acier inoxydable, offrant à la fois flexibilité et durabilité. Disponible initialement en argent puis en noir sidéral, ce modèle est devenu un incontournable de la gamme d'Apple Watch au fil des années. On trouve d'ailleurs de nombreuses variantes chez les accessoiristes, à prix bien plus doux.

The new Milanese loop looks fantastic



The one in the photos is a clone pic.twitter.com/8BvkIo3uNk — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 6, 2024

Les annonces "Watch" du jour

Ce soir, Apple devrait dévoiler la troisième génération de l'Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Series 10 (X) et une nouvelle couleur noire pour l'Apple Watch Ultra 2 lors de l'événement. Selon le leaker "Instant Digital" sur Weibo, bien que certaines rumeurs aient suggéré un changement dans le système de fixation des bracelets de l'Apple Watch, il devrait rester inchangé cette année.