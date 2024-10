Apple baisse le prix des bracelets Milanais et à maillons pour ses employés

Apple offre à ses employés une réduction importante sur deux des bracelets Apple Watch les plus chers disponibles depuis 2015. Selon nos confrères de MacRumors, le bracelet à maillons (appelé Link en anglais) est proposé pour 209 $ (contre 349 $), tandis que le prix de la boucle milanaise a été réduit à 59 $ (contre 99 $). Pour information, les prix en euros sont les mêmes sur l'Apple Store français, à savoir respectivement 349 euros et 99 euros, mais nous ne savons pas si les employés français sont concernés.

Une offre intéressante

D'après les informations de MacRumors, Apple offre à ses employés des réductions spéciales sur une sélection rotative de produits. C'est-à-dire que les promotions changent de temps en temps, et ne se limitent pas seulement aux accessoires de montres.



Mais cette réduction pourrait aussi être le signe de changements à venir sur l'Apple Watch, l'entreprise cherchant à vider ses stocks. Si elle a prévu une Apple Watch X complètement repensée, il se pourrait que les anciens accessoires ne soient plus compatibles avec la tocante. Sinon, il s'agit simplement d'une offre spéciale de routine pour les employés d'Apple.

Outre les réductions sur les deux bracelets métalliques, Apple propose également aux employés des réductions de 50 % sur les bracelets Black Unity et Pride Edition.



Dans tous les cas, ce sont des promos très intéressantes, bien qu'on trouve des bracelets pour Apple Watch pas chers et de bonne qualité sur des sites comme Amazon. Par exemple, il y a le bracelet Higgs milanais à 12,99 euros dans une tonne de coloris ou le MoKo à maillons à 36,99 euros, sélectionnante également dans plusieurs nuances.

L'Apple Watch X

Selon les rumeurs, la prochaine Apple Watch X/10 ne sera plus compatible avec les bracelets Apple Watch existants. Outre la taille, l'entreprise aurait mis au point un nouveau système magnétique pour remplacer le système de fermoir existant. De plus, la "X" proposerait un tout nouveau design, des capteurs d'hypertension et d'apnée du sommeil, ainsi que des cadrans exclusifs.

