Le fond d'écran Black Unity d'Apple est disponible gratuitement

Il y a 3 heures

Fonds d'écran

Alban Martin

4



Apple a publié un nouveau fond d'écran Unity Lights conçu pour l'iPhone, l'iPad et le Mac. Ces images sont basées sur le cadran de l'Apple Watch du même nom.



Le nouveau cadran de montre a été annoncée hier, en même temps qu'un nouveau bracelet Black Unity, Apple affirmant que les gens peuvent "montrer leur soutien avec ces éléments inspirés par l'afrofuturisme".

Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 13 Pro Max et inférieur :

Wallpapers iPad et Mac :

Inspiré de l'afrofuturisme, le nouveau bracelet Black Unity et le cadran de montre Unity Lights correspondant sont donc accompagnés par un fond d'écran Unity Lights a la particularité d'avoir été conçu en utilisant le ray tracing 2D, une technologie jamais mise en œuvre auparavant pour un visage de montre d'après Apple.

La firme nous a expliqué que cela signifie que chaque pixel de l'écran de l'Apple Watch "simule la lumière et l'ombre qui tombent dessus et le mouvement des aiguilles de l'horloge révèle et cache simultanément la lumière, changeant dynamiquement tout au long de la journée."



Le nouveau bracelet panafricain peut être commandé dès maintenant sur l'Apple Store, mais vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps pour mettre la main sur ces nouveaux fonds d'écran. Sur la page Apple Watch, vous pouvez même récupérer le cadran gratuitement en allant sur le lien avec votre iPhone et en cliquant sur "ajouter le cadran".