Nouveau bracelet boucle tressée Black Unity pour Apple Watch (+ cadran ray-tracing)

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Apple Watch

Alban Martin

4



Apple a annoncé qu'elle célébrait le mois de l'histoire des Noirs avec un certain nombre d'initiatives différentes cette année aux USA. La dernière en date est la nouvelle édition de l'Apple Watch Boucle Unique tressée Black Unity et du cadran de montre Unity Lights correspondant, qui, selon Apple, s'inspirent de l'afrofuturisme.

Un bracelet réservé aux américains avec un cadran spécifique

Voici comment Apple décrit le nouveau bracelet pour Apple Watch :

Conçu par des membres et des alliés de la communauté créative noire d'Apple pour célébrer l'histoire et la culture noires, l'Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop et le cadran de montre assorti Unity Lights rendent hommage à des générations de Noirs de la diaspora africaine. Ce design symbolise la conviction commune de la nécessité d'un monde plus équitable. Les couleurs rouge et vert vives du drapeau panafricain apparaissent comme une lumière mouchetée sur le bracelet noir.

Pour compléter le bracelet, Apple a également lancé un nouveau cadran de montre Unity Lights pour les utilisateurs d'Apple Watch du monde entier. Apple indique que ce cadran a été conçu "en utilisant le ray tracing 2D, une technologie jamais mise en œuvre auparavant pour un visage de montre."

Apple explique que cela signifie que chaque pixel de l'écran de l'Apple Watch "simule la lumière et l'ombre qui tombent dessus et le mouvement des aiguilles de l'horloge révèle et cache simultanément la lumière, changeant dynamiquement tout au long de la journée." Il y a plusieurs options de personnalisation différentes ici, y compris la possibilité de choisir entre un écran complet ou un cadran circulaire, des options de couleur noir et blanc, des marques de tic-tac, des complications, et plus encore.



Apple indique dans la foulée qu'elle mettra bientôt à disposition des fonds d'écran inspirés de l'afrofuturisme pour iPhone, iPad et Mac via Apple.com.



Le bracelet Black Unity est disponible dès aujourd'hui sur le site web d'Apple et dans l'application Apple Store. Il sera également lancée dans certains Apple Store le mardi 1er février. Le bracelet est vendu 99 euros en France.



Apple prévoit également un large éventail de contenus pour le Mois de l'histoire des Noirs dans Apple Podcasts, Apple Music, etc. Vous pouvez en savoir plus en lisant le communiqué de presse.