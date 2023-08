Apple Watch : un brevet pour que le cadran s'adapte aux couleurs du bracelet ou des vêtements

1 com

Se démarquer de la concurrence n'est pas toujours une chose facile, surtout sur le marché des montres connectées où les modèles sont très nombreux et souvent à des prix très compétitifs. Pour garder l'avantage, Apple n'a pas d'autres choix que d'innover et la firme de Cupertino a un grand talent pour cela. L'une des dernières idées consisterait à adapter le cadran de l'Apple Watch à votre bracelet ou la couleur de vos vêtements du jour !

L'Apple Watch, So Fashion !

Dans un récent brevet déposé dans le registre de l'USPTO aux États-Unis, on apprend qu'Apple travaille depuis un certain temps sur un nouveau cadran révolutionnaire pour l'une des futures mises à jour de watchOS. Ce cadran permettrait d'adapter les couleurs de l'arrière-plan en fonction du bracelet que vous portez à votre poignet ou des habits que vous avez sur vous.



Apple a renommé son brevet en « Appareils électroniques dotés de capteurs d’échantillonnage de couleurs », l'entreprise aurait commencé à créer un capteur multitâche capable de capter la luminosité environnante, l'empreinte et les couleurs autour de l'Apple Watch. Ce capteur pour le moins inédit serait dissimulé sous l'écran pour éviter de changer le design externe de la montre connectée.

Image MacRumors

L'objectif est simple, le système de la montre utiliserait un algorithme dédié pour ajuster l'échantillon de couleur au bracelet selon une palette de couleurs prédéfinie. Un autre algorithme serait conçu pour harmoniser cet échantillon avec une variété de couleurs de vêtements. Une fois ces ajustements faits, la montre afficherait cette couleur sur le fond de son cadran pour obtenir un aspect homogène et esthétique.



Bien sûr, un brevet ne veut pas dire que cette nouveauté verra forcément le jour, Apple protège juste les innovations internes afin d'éviter que des concurrents aux pratiques sans scrupules s'approprient la technologie grâce à une fuite d'information comme on en voit régulièrement.



