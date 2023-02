Apple Watch : Apple dépose le brevet d'un bracelet interactif

Ce brevet est une véritable avancée pour l'Apple Watch et confirme la volonté d'Apple d’offrir des produits innovants et personnalisables. Même si ce brevet ne fournit pas l'assurance qu'Apple proposera bien cette nouveauté un jour, il donne un aperçu des futures fonctionnalités que nous pourrions voir sur la prochaine génération de l'Apple Watch.

Ce bracelet interactif permettrait également d'afficher des icônes et du texte sur les bandes. Les utilisateurs pourraient donc ajouter des messages personnalisés sur leur poignet. Par exemple, ils pourraient afficher leur nom ou leur numéro de téléphone pour faciliter les échanges avec d'autres personnes. Des informations pertinentes comme la météo de demain, la température, la vitesse de battement du cœur... Pourront s'ajouter sur votre bracelet.

Le brevet illustre l'idée avec un design à trois bandes , chaque bande pouvant être contrôlée par l'utilisateur via une application watchOS dédiée (ou iOS). La possibilité de changer la couleur ou le motif d'une bande ou de toutes les bandes deviendra réalisable. Ainsi, les possesseurs de l'Apple Watch pourront avoir tous les jours un nouveau bracelet, sans le changer . Ce qui représente un gain de temps, mais aussi des économies, car plus besoin d'avoir toute une collection de bracelets chez soi.

Le registre de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) a dévoilé ce brevet publiquement, il y a peu de temps. Apple mentionne dans la description un bracelet interactif qui permettra aux propriétaires de sa montre de personnaliser leur Apple Watch sans avoir à remplacer physiquement le bracelet.

Les montres intelligentes telles que l'Apple Watch sont devenues un accessoire indispensable dans notre vie quotidienne. Elles nous permettent de rester connectés à nos smartphones, de suivre notre activité physique et de personnaliser notre style de vie. Apple, qui est l'une des marques leaders sur le marché des montres intelligentes, est en train de repousser les limites de cette technologie en déposant un brevet pour un bracelet révolutionnaire capable de changer de couleurs et d'afficher du texte par simple commande logicielle.

Depuis son lancement, l'Apple Watch a bouleversé le marché des accessoiristes. Grâce aux bracelets amovibles, de nombreuses entreprises se sont lancé dans l'aventure de proposer des bracelets modernes et résistants pour l'Apple Watch. Aujourd'hui, installer un bracelet sur sa montre, c'est devoir le changer dès qu'on veut une autre couleur ou un autre motif. Dans l'avenir, ça pourrait être complètement différent !

