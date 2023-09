Apple dépose un brevet pour remplacer les ventilateurs dans ses appareils

La surchauffe est un problème régulier dans l'écosystème Apple, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou encore le Mac, les appareils ont tendance à chauffer, faire du bruit et réduire leur luminosité dès qu'un composant est très sollicité. Comme tous ses concurrents, Apple utilise des petits ventilateurs pour le refroidissement des composants internes, toutefois, cela pourrait bientôt évoluer vers une nouvelle stratégie.

Générer un champ magnétique pour permettre à la chaleur de mieux circuler ?

En dehors de ses événements, Apple reste muet en ce qui concerne les innovations internes, si on peut compter sur les analystes et leakers pour obtenir de précieuses informations sur les avancées en cours, il est aussi intéressant de regarder les dépôts de brevet. Pour protéger ses innovations contre la copie, Apple est dans l'obligation de déposer des brevets avec des schémas et surtout... beaucoup d'explications !



Dans un récent brevet dévoilé officiellement, on apprend qu'Apple est à un stade avancé du développement d'un nouveau système pour mieux faire circuler la chaleur générée par la batterie et les autres composants. L'idée d'Apple serait d'exclure les micro-ventilateurs pour les remplacer par des aimants qui redirigeraient la chaleur vers l'extérieur et qui préserveraient les composants sensibles aux températures élevées. Le brevet d'Apple mentionne que des aimants incorporés à l'équipement peuvent créer un champ magnétique, optimisant ainsi le mouvement des particules énergisées vers des secteurs précis.

Quand on regarde de plus près le brevet, on constate que le système de refroidissement comprend des bobines électromagnétiques reliées à une source d'électricité, tel qu'un courant alternatif, produisant ainsi un champ magnétique. Un piston magnétique oscille dans son boîtier, faisant circuler un liquide dans un conduit. Ce liquide en déplacement facilite le transfert de chaleur entre les divers éléments du système.



De la même manière, d'autres versions du système de refroidissement possèdent un aimant associé à des paires d'électrodes connectées à une source d'électricité, comme un courant continu. Ces composants, proches de tuyaux remplis d'un fluide de refroidissement conducteur, génèrent une force de Lorentz qui entraîne la circulation du fluide. Encore une fois, ce fluide en mouvement permet un échange thermique efficace entre les composants du système.



Ce nouveau système de dissipation de chaleur pourrait être une solution pour permettre à l'iPhone (ou tout autre produit Apple) de mieux gérer sa température lors d'une session gaming très gourmande en performance ou encore lors de téléchargements lourds en connexion cellulaire.



Pour l'instant, ce brevet n'exprime qu'une nouvelle voie étudiée par Apple, on rappelle quand même qu'un brevet ne signifie pas que la nouveauté verra le jour. Toutefois, un brevet indique clairement qu'Apple travaille sérieusement sur le sujet.



Source