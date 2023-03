Apple dépose un brevet décrivant un bracelet d'Apple Watch avec une puce NFC intégrée !

De précédentes rumeurs ont affirmé qu'Apple est en train de confectionner un bracelet révolutionnaire pour l'Apple Watch, celui-ci pourrait permettre à la montre de connectée de s'adapter au bracelet qui est attaché. Dans un récent brevet, on apprend qu'Apple à d'autres idées à propos de ce futur bracelet.

Mais qu'est-ce que nous prépare Apple ?

Pour connaître les futures innovations sur les produits Apple, il n'y a rien de mieux que d'observer et surveiller régulièrement les dépôts de brevet réalisé dans le registre de l'Office américain des brevets et des marques. Apple n'a pas d'autres choix que de déposer des brevets afin de protéger ses prochaines innovations pour éviter la copie. Quand on voit ce que sont capables de faire certains fabricants chinois, il vaut mieux être vigilant... Comme le fait remarquer le site Patently Apple, un nouveau brevet décrivant un bracelet avec une puce NFC intégrée vient d'être dévoilé publiquement.



Dans ce brevet, Apple révèle son intention de faire communiquer deux puces NFC, l'une dans le bracelet et l'autre dans l'Apple Watch, la firme de Cupertino pourrait créer une transmission montre-bracelet de cette manière. L'idée pourrait être que l'interface utilisateur de watchOS peut être modifiée dynamiquement en fonction du bracelet qui est attaché. Cela peut inclure le remplacement complet des cadrans ou le changement du design du cadran afin de le rendre plus harmonieux avec la couleur du nouveau bracelet. Par exemple, si votre bracelet est bleu, le cadran pourrait passer en bleu dans le but de devenir homogène. Le brevet décrit aussi l'ouverture automatique d'applications comme une application sportive quand vous mettez un bracelet pour le sport.

Si l'idée est bonne, elle pourrait toutefois apporter des inconvénients. En effet, si l'Apple Watch devient capable de détecter des bracelets et retracer le fabricant de ce bracelet, Apple pourrait créer une "certification" afin de bloquer ou limiter la capacité d'interactions des bracelets tiers qui n'ont pas la certification. Apple le fait déjà avec les accessoires iPhone et la certification MFi, d'ailleurs, on a appris ce matin que l'entreprise réserve une belle surprise aux propriétaires d'iPhone 15 Pro qui feront le choix de ne pas acheter de câbles de charge USB-C certifiés...



Voici ce que dit Patently Apple à ce sujet :

Après détermination qu'un bracelet qui est couplée à l'appareil n'est pas un bracelet autorisée, un avertissement peut être fourni à l'aide d'un composant de sortie de l'appareil, et/ou une ou plusieurs caractéristiques de l'appareil peuvent être désactivées ou modifiées d'une autre manière. Lors de l'identification d'un bracelet associée à une application ou à un service particulier sur l'appareil électronique portable, l'appareil peut activer ou donner accès aux fonctionnalités associées à cette application ou à ce service.

À voir si cela se confirme. Notons tout de même qu'Apple a déjà dévoilé une tonne de brevets qui n'ont jamais été exploités dans des produits Apple. L'information est donc à prendre à la légère !