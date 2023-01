Apple dépose un surprenant brevet pour la recharge de l'Apple Watch !

Dans les récents brevets déposés par Apple, on retrouve une nouvelle méthode de recharge plutôt bien pensée pour l'Apple Watch. Aujourd'hui, quand vous souhaitez recharger votre Apple Watch, vous êtes obligé de détacher le bracelet de votre poignet et de vous séparer pendant plus d'une heure de votre montre, cette approche pourrait bientôt changer... On vous explique tout !

L'Apple Watch va se recharger d'une autre façon

En ce jeudi 5 janvier, le bureau des brevets aux États-Unis a mis en ligne un nouveau brevet d'Apple qui concerne l'Apple Watch. Pour rappel, le fait de déposer un brevet permet à une entreprise d'informer l'office des brevets qu'une nouvelle technologie a été inventée par ses équipes et que celle-ci doit être protégée afin d'éviter qu'elle soit copiée par un concurrent.



Dans ce nouveau brevet, on s'aperçoit qu'Apple veut initier ses clients à une nouvelle façon de recharger l'Apple Watch. En effet, depuis la première génération, quand vous souhaitez recharger votre montre connectée, vous êtes obligé de détacher le bracelet de votre poignet et d'emmener votre montre vers son chargeur. C'est bientôt terminé...

Dans un futur lointain (ou proche ?), Apple proposera un détachement facile et rapide de l'Apple Watch de son bracelet. Résultat, l'utilisateur pourra conserver en permanence le bracelet à son poignet et recharger uniquement la montre connectée.

Une fois la recharge achevée, il suffira de replacer l'Apple Watch à son bracelet et de l'utiliser normalement !



Mais pourquoi vouloir garder un bracelet à son poignet, quelle est l'utilité ? Apple prévoit dans ce brevet une continuité des fonctionnalités santé, même sans l'Apple Watch. Le brevet explique ouvertement que même lorsque le corps de l'Apple Watch est retiré pour être rechargé, un bracelet sera capable de mesurer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le niveau d'oxygénation du sang et la pression artérielle de l'utilisateur.

Ce qui est incroyable, c'est que le bracelet procèdera après à un transfert vers l'Apple Watch de toutes les informations récoltées pendant son absence à votre poignet. Dès la réception du rapport venant du bracelet, l'Apple Watch se chargera de transférer à son tour les informations vers l'application Santé de votre iPhone. Voilà comment Apple arriverait à suivre en permanence votre rythme cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang... Même quand l'Apple Watch sera dans une phase d'indisponibilité à cause d'une nécessité de recharge, la surveillance de votre santé ne s'arrêtera jamais !



Il est impossible de savoir si cette innovation verra le jour sur l'Apple Watch, beaucoup de brevets sont déposés chaque année puis sont abandonnés dans les mois qui suivent, car le projet n'est plus d'actualité en interne chez Apple.

On espère tout de même que le géant californien arrivera à proposer cette incroyable nouveauté à l'avenir sur l'Apple Watch.

