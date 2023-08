Apple dépose un brevet pour "repenser" l'étui de charge des AirPods

1 com

Aujourd'hui, quand vous souhaitez recharger des AirPods 1, 2, 3 ou AirPods Pro 1 et 2, vous posez vos écouteurs dans un petit étui qui est capable de stocker jusqu'à 24 heures de charge. Cette approche pourrait bientôt changer si on en croit un récent brevet déposé par Apple, l'entreprise chercherait à transformer cet étui en bracelet ou même en collier !

Vers une nouvelle démarche pour recharger ses AirPods ? C'est ce qu'affirme ce brevet récemment déposé

Dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur, Apple a déposé un brevet pour repenser l'étui de charge de ses fameux AirPods. Ce brevet, enregistré auprès de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) aux États-Unis, propose des modifications importantes qui pourraient révolutionner l'étui de recharge en un bijou portable, comme un bracelet ou un collier.



Le charme des AirPods réside dans leur petite taille et leur légèreté, mais ces caractéristiques peuvent également contribuer à leur perte. Les utilisateurs les égarent souvent ou les oublient dans leurs poches, ce qui peut conduire à des dommages ou à une perte totale. L'étui de recharge actuel est un moyen efficace de garder les AirPods à portée de main tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. Le brevet d'Apple pour un "accessoire de casque sans fil" envisage plusieurs modifications pour résoudre ces problèmes. L'idée maîtresse est de créer des solutions pour le stockage des AirPods lorsqu'ils ne sont pas utilisés, notamment pendant des activités physiques telles que le jogging.

Parmi les idées d'Apple, on trouve un collier de taille suffisante pour y insérer les AirPods, d'autres options incluent un accessoire de recharge pouvant être attaché à un vêtement, transformé en bracelet, accroché à un porte-clés ou même attaché à un sac à dos. Apple suggère également que l'étui de recharge pourrait agir comme un haut-parleur directionnel. Cette caractéristique permettrait à l'utilisateur d'écouter le son directement depuis le boîtier, sans que les personnes autour puissent l'entendre.



Il est important de rappeler qu'un brevet n'est pas toujours synonyme de production. Toutefois, compte tenu de l'évolution de la technologie et des habitudes des consommateurs, il ne serait pas surprenant de voir un jour ces propositions innovantes devenir réalité.