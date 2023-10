Apple dépose un brevet qui décrit la recharge d’un autre appareil par l’écran de l’iPhone

La recharge inversée sans fil existe depuis très longtemps sur les smartphones sous Android, toutefois, Apple ne le propose pas encore avec ses iPhone. La dernière gamme d’iPhone propose néanmoins une petite avancée dans ce domaine puisqu’il est possible via un câble USB-C de recharger un autre appareil ! Apple souhaite aller plus loin en intégrant la recharge sans fil à travers l’écran.

L’une des nouveautés dans les iPhone 16 ?

Apple s’est vu valider un brevet par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), ouvrant une nouvelle ère pour la recharge sans fil entre appareils. Le brevet, qui pourrait modifier radicalement la façon dont nous chargeons nos gadgets quotidiens, décrit une technologie où des iPhone, iPad et MacBook futurs pourraient être équipés pour charger sans fil divers accessoires, comme les AirPods, l’Apple Watch, l’Apple Pencil et peut-être même une future bague intelligente.



Cela témoigne d’un objectif clair de la part de la société de Cupertino : offrir aux utilisateurs une solution de charge sans fil qui soit à la fois pratique et stable dans différentes situations. L’avenir pourraient voir des iPhone ou des iPad charger sans fil un stylet ou un autre accessoire simplement en le plaçant sur l'écran de l’appareil.

Le brevet décrit une configuration où une face de l’appareil peut être partiellement transparente pour permettre un affichage visuel à travers le boîtier. Cela pourrait transformer l’interaction utilisateur-appareil, où des notifications ou d’autres informations pourraient être visibles même lorsqu’un accessoire est en charge.



En s’immergeant plus profondément dans le mécanisme technologique, le système de charge sans fil, intégré soigneusement dans le boîtier, comprend un noyau et un ou plusieurs enroulements qui génèrent un flux magnétique. Lorsqu’un accessoire, comme les AirPods, est positionné à un endroit spécifique sur la face du boîtier, il reçoit de l’énergie sans fil grâce à ce flux magnétique, alimentant ainsi l’accessoire tout en maintenant une esthétique élégante.



L’architecture du dispositif décrit dans le brevet comprend une enceinte avec un verre supérieur, un cadre de périmètre et un dos, pouvant être fabriqués à partir d’une gamme de matériaux, y compris, mais sans s’y limiter, le plastique et le métal. Cette flexibilité dans les matériaux et la conception pourrait signifier une application polyvalente de la technologie dans différentes lignes de produits d’Apple.



Rappelons quand même que tous les brevets ne mènent pas à des innovations de produits commerciaux, ce développement est particulièrement captivant, non seulement pour ce qu’il pourrait signifier pour les futurs appareils Apple, mais également pour la manière dont il pourrait inspirer l’industrie technologique dans son ensemble vers des solutions de recharge plus conviviales et intégrées.



Pour Apple et ses clients, cette exploration de la charge sans fil via les appareils eux-mêmes pourrait représenter la prochaine étape logique dans une évolution continue vers une connectivité et une commodité sans fil accrues.