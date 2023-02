Les câbles USB-C non MFi de l'iPhone 15 seront limités en vitesse de charge et de transfert

La future gamme "iPhone 15" d'Apple ne prendra officiellement en charge que les accessoires USB-C qui ont été certifiés par le programme Made for iPhone (MFi) de l'entreprise, limitant potentiellement la fonctionnalité des accessoires non approuvés. C'est la seconde fois que l'on évoque cette possibilité.

Comme d'habitude chez Apple

Depuis son introduction en 2012, les ports et connecteurs Lightning certifiés MFi contiennent un petit circuit intégré qui confirme l'authenticité des pièces impliquées dans la connexion. Les câbles de charge tiers non certifiés entraînent souvent des avertissements du type "Cet accessoire n'est pas pris en charge" sur les appareils Apple. Ils ont en outre souvent limités dans leurs capacités.

On s'attend à ce qu'Apple remplace le port Lightning par un port USB-C sur les iPhone 15, pour se conformer aux exigences de l'Union européenne qui a voté pour le chargeur unique à partir de 2024. Au début du mois, une rumeur en provenance de Chine laissait entendre que le port USB-C reconduirait la puce d'authentification du Lightning, alors que les ports USB-C des iPad d'Apple n'en sont pas équipés.



Dans un tweet clair et concis, ShrimpApplePro a corroboré la rumeur en affirmant que "l'USB-C avec MFi est en train de se produire" et que Foxconn produit déjà en masse des accessoires tels que des écouteurs et des câbles conformes à la certification Apple.

Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023



La puce d'authentification est là pour encourager les clients à acheter des périphériques iPhone authentiques, tandis qu'Apple reçoit une commission sur les accessoires certifiés MFi et que le programme MFi permet de démasquer plus facilement les accessoires contrefaits et potentiellement dangereux, notamment dans le cas de la charge qui peut entraîner des incendies.

Malgré ces avantages, le souci, du point de vue de l'utilisateur, est qu'Apple pourrait utiliser le programme MFi pour limiter les fonctionnalités telles que la charge rapide et le transfert de données à grande vitesse aux câbles Apple et certifiés MFi. Et c'est précisément ce à quoi AppleShrimpPro fait allusion.

Cables w no MFI will be software limited in data and charging speed — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Les câbles sans MFi seront limités par logiciel en matière de données et de vitesse de charge.

Selon Ming-Chi Kuo, analyste réputé, le port USB-C de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus restera limité aux vitesses USB 2.0, tandis que le transfert plus rapide sera exclusif aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.



ShrimpApplePro était le premier a avoir dévoilé la conception matérielle de la Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro. Plus tôt ce mois-ci, le leaker a déclaré que l'iPhone 15 Pro présentera des bords encore plus fins autour de l'écran.