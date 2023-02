Des bords aussi fins que l’Apple Watch sur les iPhone 15 Pro

Nouvelle rumeur sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à venir. D’après le leaker ShrimpApplePro, les deux téléphones haut de gamme d’Apple seront dotés de bords encore plus fins autour de l'écran, semblables à ceux de l'Apple Watch Series 7 et des modèles plus récents. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui auront encore un peu plus de pixels entre les mains.

Encore une nouveauté

Dans un tweet, ShrimpApplePro a déclaré que ses sources ont confirmé que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra auront des bords plus fins, suite à la rumeur initiale du mois dernier. Le leaker s'attend également à ce que les bords soient incurvés sur tous les modèles d'iPhone 15, ce que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, sans pour autant pouvoir le corroborer.

ShrimpApplePro n’en est pas à son coup d’essai et a divulgué avec précision la conception matérielle de la Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro, quelques semaines avant leur présentation,



Il a également affirmé précédemment qu'au moins un modèle d'iPhone 15 sera doté d'un cadre en titane et de bords arrière incurvés, ce qui pourrait refléter les bezels incurvés.

Le reste de la fiche technique

Les autres caractéristiques connues à date concernant les iPhone 15 Pro uniquement comprennent la puce A17 Bionic de nouvelle génération gravée en 3 nm, un port USB-C plus rapide, le Wi-Fi 6E, un zoom amélioré, une augmentation de 8 Go de RAM et des boutons d'alimentation et de volume qui fournissent un retour haptique lorsqu'ils sont pressés. Tous les modèles devraient avoir la Dynamic Island.

Apple devrait annoncer sa nouvelle gamme d'iPhone 15 en septembre, comme d'habitude.