iPhone 15 Pro : Kuo dévoile plus d'informations sur l'absence des boutons physiques

Dans un précédent tweet publié en octobre, l'analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seraient dépourvus de boutons physiques pour le volume ainsi que le bouton power. Apple aurait pour objectif de remplacer ces boutons par des boutons "tactiles" qui fourniraient un retour haptique pour que l'utilisateur comprenne que sa requête a bien été prise en compte.

Plus d'informations à propos des boutons des iPhone 15 Pro

Pour la première fois depuis son existence, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne devraient plus avoir de boutons physiques pour le volume et power. Ce changement majeur ne concernerait que les modèles Pro, les iPhone 15 et 15 Plus conserveront les boutons physiques tels qu'on les connaît aujourd'hui !

Ming-Chi Kuo publie sur son compte Twitter plusieurs informations complémentaires à propos des boutons avec retour haptique :

Ma dernière enquête indique que les modèles haut de gamme de l'iPhone 15 seront dotés de boutons à semi-conducteurs et seront équipés de moteurs Taptic supplémentaires pour simuler la sensation de retour de force des boutons physiques.



Cirrus Logic est le principal gagnant de la suppression des boutons physiques et du changement pour adopter des boutons à semi-conducteurs sur les modèles haut de gamme de l'iPhone 15 de 2H23.



En tant que fournisseur exclusif du circuit intégré de commande de Taptic Engine pour les boutons à semi-conducteurs, Cirrus Logic a tout à gagner de ce nouveau design. Si les utilisateurs réagissent bien à ce nouveau design, je pense qu'il pourrait être adopté dans d'autres modèles haut de gamme des lignes de produits à l'avenir.

Dans sa déclaration, Kuo mentionne le fournisseur Cirrus Logic comme prestataire exclusif "du circuit intégré de commande de Taptic Engine pour les boutons à semi-conducteurs". Pour ceux qui ne connaissent pas Cirrus Logic, il s'agit d'une société experte dans l'analogique, le traitement du signal et les DSP (Digital Signal Processor). L'entreprise est basée à la Silicon Valley depuis près de 40 ans et a une certaine renommée dans les processeurs audio qui peuvent être intégrés dans les amplificateurs de home cinéma.



Apple semble avoir fait confiance à Cirrus Logic pour les boutons tactiles des iPhone 15 Pro et Pro Max, car l'entreprise sera la seule à gérer cet important contrat. On imagine que Cirrus Logic a convaincu les dirigeants d'Apple par ses technologies toujours plus poussées et innovantes. À voir si ce nouveau partenariat s'étendra à l'avenir pour d'autres produits Apple...