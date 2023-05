iPhone 15 Pro : les boutons capacitifs sont bien annulés d’après le fournisseur

Les déclarations de Cirrus Logic aujourd'hui montrent que le fournisseur n'a pas connaissance des intentions d'Apple pour le moment. Jeff Pu, un analyste bien connu dans l'univers Apple, s'attend à ce que les boutons à semi-conducteurs soient repoussés aux versions de l'iPhone 16 Pro qui feront leurs débuts l'année prochaine. Pour Cirrus Logic, c'est évidemment un coup dur, mais le fournisseur préfère regarder l'avenir et compte bien poursuivre sa collaboration avec Apple qui a été en 2022 son plus gros client avec 79% de son chiffre d'affaires annuel.

Cela dit, parmi les opportunités HPMS dont nous avons discuté, un nouveau produit que nous avons mentionné dans les lettres précédentes aux actionnaires comme devant être introduit cet automne ne devrait plus être commercialisé comme prévu. Comme nous n'avons qu'une visibilité limitée sur les plans futurs de notre client pour ce produit à l'heure actuelle, nous supprimons les revenus associés à ce composant de notre modèle interne.

Dans une lettre à ses actionnaires, Cirrus Logic explique ouvertement qu'un projet n'a pas abouti comme souhaité. Le fournisseur fait attention à ne pas mentionner Apple pour conserver la culture du secret et ne pas abîmer une relation qui pourrait être bénéfique à l'avenir.

Au mois d'avril, l'analyste Ming-Chi Kuo a confirmé dans l'un de ses rapports que Cirrus Logic (le fournisseur d'Apple pour les boutons à semi-conducteurs sur les iPhone 15 Pro) avait été victime d'un échec d'Apple à intégrer de nouveaux boutons de volume sur sa prochaine gamme d'iPhone. En effet, Cirrus Logic avait réussi à obtenir un gros contrat avec Apple pour fournir le géant californien en bouton capacitifs pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, le fournisseur l'avait même mentionné à ses actionnaires dans ses précédents résultats financiers. Dans la nuit, les dirigeants de l'entreprise se sont présentés à leurs actionnaires avec une certaine amertume, car la promesse d'une "grande collaboration" et d'une "forte croissance du chiffre d'affaires" ne pourra pas être tenue .

Les boutons pour la gestion du volume et le passage au mode silencieux sur les iPhone 15 Pro ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois... Apple avait planifié des boutons à semi-conducteurs plutôt que les boutons classiques que nous connaissons tous. Malheureusement, tout ne se serait pas passé comme prévu au moment de la production de test, ce qui aurait poussé l'entreprise à faire marche arrière. Aujourd'hui, le seul et unique fournisseur de ces boutons à semi-conducteurs s'est exprimé sur le sujet.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.