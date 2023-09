Dès le lendemain de l'Apple Event, les Apple Store se prépareront au lancement des iPhone 15

Dans chaque Apple Store à travers le monde, le mois de septembre est considéré comme l'un des plus importants de l'année. Les salariés sont invités à ne pas prendre de vacances durant cette période et sont tous mobilisés pour la commercialisation des nouveaux iPhone. Une récente indiscrétion de Mark Gurman mentionne que les Apple Store "s'actualiseront" le lendemain de l'Apple Event "Wonderlust".

Ce qu'a prévu Apple dans ses boutiques après l'événement du 12 septembre

Au lendemain de l'événement tant attendu "Wonderlust" qui aura lieu le 12 septembre, un vent de nouveauté soufflera sur les Apple Store du monde entier. Le personnel des boutiques Apple s'apprêtera à Wonderlust accueillir une série de mises à jour suite à cet événement emblématique. D'après des informations fournies par Mark Gurman de Bloomberg, ces mises à jour seront principalement axées sur la préparation des boutiques pour accueillir les nouveaux iPhone 15. C'est la période de l'année où chaque détail compte pour garantir une expérience client irréprochable.



Gurman explique qu'Apple pourrait surprendre ses clients en mettant en vente certains de ses nouveaux produits juste après l'annonce. Un autre élément à anticiper sera l'arrivée de nouveaux supports promotionnels dans les Apple Store. Chaque lancement est marqué par une vague de marketing visuel et cette année ne fera pas exception.

Le rapport mentionne également deux dates probables pour la précommande et la disponibilité des iPhone 15. Le journaliste de Bloomberg estime que la date de précommande des iPhone 15 devrait avoir lieu le vendredi 15 septembre en début d'après-midi et le lancement des nouveaux iPhone aurait lieu le vendredi 22 septembre, soit pile une semaine après la précommande.



De précédentes indiscrétions ont mentionné que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourraient avoir du retard pour le lancement à cause de Sony et ses problèmes de production pour l'appareil photo arrière. Heureusement, ces problèmes seraient résolus, ce qui signifie qu'on peut s'attendre à ce que les quatre variantes de l'iPhone 15 soient lancées simultanément. Cela dit, il est probable que les éditions 15 Pro et Pro Max soient moins disponibles en stock, contrairement aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus, en raison d'une demande anticipée plus élevée.