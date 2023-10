Apple publie iOS 17.1 RC2 juste pour l'iPhone 15

Quelques jours après la version Release Candidate d'iOS 17.1, Apple a publié une seconde RC, mais seulement à destination de l'iPhone 15. Une surprise qui n'a pas été expliquée par la firme. Les autres appareils n'y ont pas droit, sans que l'on sache pourquoi.

Installer la nouvelle RC d'iOS 17.1

La nouvelle version candidate présente la build version 21B77, contre 21B74, et arrive quelques jours avant qu'Apple ne fasse d'iOS 17.1 la dernière version officielle du logiciel de l'iPhone. La version finale d'iOS 17.1 est attendue pour le 24 octobre au plus tard.



Les développeurs enregistrés peuvent participer aux tests bêtas d'iOS 17.1 en ouvrant l'application Réglages, en allant dans la section Mise à jour du logiciel, en cliquant sur l'option "Mises à jour bêta" et en activant la version bêta pour développeurs d'iOS 17 ou d'iPadOS 17. Un identifiant Apple associé à un compte développeur est nécessaire pour télécharger et installer la version bêta.



Ensuite, il suffit de réaliser les mises à jour comme n'importe quelle nouvelle version dans l'application Réglages > Général.



Il est possible que cette version corrige le problème d'extinction de l'iPhone la nuit, mais cela n'est pas confirmé pour l'instant.

Les nouveautés d'iOS 17.1

Les grandes nouveautés, outre la correction du DAS de l'iPhone 12 pour la France, concerne Apple Music qui ajoute la possibilité de mettre de côté des chansons, des albums, des listes de lecture, des artistes et bien d'autres choses encore, le contenu mis en favoris étant ajouté à la bibliothèque et utilisé pour les suggestions. Il est même possible de le faire depuis le widget.



Les transferts AirDrop évoluent et peuvent être effectués via Internet, ce qui permet de continuer un transfert tout en quittant une personne.



Parmi les autres nouveautés, citons un indicateur de lampe de poche dans la Dynamic Island pour les modèles autres que l'iPhone 15 Pro, ainsi qu'une fonction Wallet qui permet aux utilisateurs de cartes bancaires aux États-Unis et au Royaume-Uni de se connecter à leur banque pour consulter leur solde et leurs transactions.



En outre, Apple a ajouté de nouvelles options pour l'extinction de l'écran en mode Veille (StandBy), la fonction qui transforme votre iPhone en écran intelligent lorsqu'il est en charge et en orientation paysage. Ces modifications ne sont toutefois disponibles que sur les appareils dotés d'un écran toujours allumé, à savoir l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.



Quant aux correctifs, citons celui pour le problème de rémanence sur les iPhone 15 Pro, le clavier parfois au ralenti, ou encore les widgets "blancs".