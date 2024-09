iOS 17.2 améliore le zoom de l'iPhone 15 Pro, selon Apple

En plus des nouveautés officielles comme l'application Journal ou les vidéos spatiales, iOS 17.2 inclut une mise à jour du zoom de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max.

Dans les notes de mise à jour d'iOS 17.2, Apple indique que la mise à jour inclut "une amélioration de la vitesse de mise au point du téléobjectif lors de la capture de petits objets éloignés sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max".

Quels changements pour le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro ?

Concrètement, cela signifie que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient désormais être plus rapides pour effectuer la mise au point lorsque l'on zoome via l'application Appareil Photo. D'après nos premières constatations, la différence n'est pas flagrante, mais il semble y avoir du mieux. La réactivité n'était pas mauvaise, loin de là, mais avec la Release Candidate, c'est quasiment instantané.

L'autre grand changement apporté à la caméra par iOS 17.2 est la prise en charge des vidéos spatiales sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Ces séquences en 3D immersive sont conçues pour être visionnées avec le casque Vision Pro d'Apple, dont la sortie est prévue pour début 2024 outre-Atlantique.



Les deux nouveautés de l'appareil photo sont donc

La vidéo spatiale vous permet de capturer des vidéos sur l'iPhone 15 Pro (Max) afin de revivre vos souvenirs en trois dimensions sur le casque AR/VR.

Amélioration de la vitesse de mise au point du téléobjectif lors de la capture de petits objets éloignés sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

La version 17.2 d'iOS devrait être mise à la disposition du grand public la semaine prochaine. Le plus grand changement, en l'absence des playlists collaboratives sur Apple Music, reste l'application Journal.