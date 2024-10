Apple améliore l'historique d'achats dans l'App Store sur iPhone

Depuis la sortie d'iOS 17.4 le 5 mars, les possesseurs d'iPhone ont eu droit à une discrète évolution de l'App Store. Plus précisément, Apple a remanié la page "Historique d'achats" de l'App Store, qui fournit désormais plus de détails sur chaque achat et introduit également de nouveaux filtres.

Nouvel historique d'achats

Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran, la page "Historique d'achats" de l'App Store a été rafraîchie peu de temps après la mise à jour d'iOS 17.4 au début de ce mois.



Ainsi, Apple permet aux utilisateurs de vérifier plus facilement les détails des achats effectués sur l'App Store, les achats in-app et même les abonnements Apple. Par défaut, vous verrez vos 90 derniers jours d'achats payants regroupés par jour. Cependant, vous pouvez filtrer par gratuit et payant, par type d'achat, par catégorie et par membre de la famille. C'est assez complet.



Concrètement, pour chaque achat, Apple liste l'appareil sur lequel il a été effectué, l'identifiant et la date de la commande, ainsi que le prix, la carte utilisée et l'adresse de facturation. Les utilisateurs peuvent également renvoyer le reçu à leur adresse électronique, gérer un abonnement spécifique ou signaler un problème à Apple.



Vous pouvez accéder à la nouvelle page en appuyant sur l'icône de votre profil dans l'App Store iOS, puis "historique des achats".

Les autres nouveautés d'iOS 17.4

Pour mémoire, iOS 17.4 a introduit de nombreux autres changements, notamment les magasins d'applications alternatifs pour les utilisateurs de l'UE (ainsi que l'ouverture aux paiements tiers, moteurs de navigation tiers et à la puce NFC), de nouveaux emoji, des transcriptions dans Apple Podcasts et des numéros de cartes virtuelles Apple Cash (pour les américains).