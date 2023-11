Apple va améliorer les stocks d'iPhone 15 Pro pour les fêtes de fin d'année

Vous l'avez probablement aperçu hier soir, Apple a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2023, révélant un chiffre d'affaires global de 89,5 milliards de dollars. Alors que près de la moitié, soit 43,8 milliards de dollars, proviennent encore et toujours de l'iPhone, Apple a expliqué aux investisseurs que les pénuries d'approvisionnement de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max ont impacté les résultats. Mais la firme fait tout pour produire plus d'appareils.

Du mieux pour l'iPhone 15 Pro d'ici Noël

Pour rappel, le quatrième trimestre 2023 d'Apple couvre les mois de juillet, août et septembre. Cela signifie que cette période comprend seulement les premiers jours de vente de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro. Le prochain trimestre fiscal sera le premier de 2024 pour la firme (qui commence son exercice au 1er octobre de l'année précédente) et couvrira les mois d'octobre, novembre et décembre.

S'adressant aux investisseurs et aux analystes, Tim Cook, PDG d'Apple, et Luca Maestri, directeur financier, ont confirmé que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont toujours confrontés à des contraintes d'approvisionnement plus d'un mois après leur sortie.



Si vous vous rendez sur le site web d'Apple aujourd'hui, vous constaterez que la plupart des configurations de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max sont en rupture de stock depuis plusieurs semaines. La plupart de ces configurations sont également en rupture de stock pour un retrait en magasin dans les points de vente Apple. On trouve par contre l'iPhone 15 Pro à 1 229 € sur Amazon actuellement, idem pour l'iPhone 15 Pro Max à partir de 1 479 €.



Apple prévoit toutefois de résoudre ces pénuries avant la fin de l'année en cours. "Nous pensons qu'au cours de ce trimestre, nous atteindrons un équilibre entre l'offre et la demande", a déclaré Cook à propos de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max.



Cela signifie qu'il devrait être beaucoup plus facile de mettre la main sur un iPhone 15 Pro prochainement. Si tel n'est pas le cas, ce serait une catastrophe pour Apple, les fêtes de fin d'année étant évidemment la période la plus importante.

