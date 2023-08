Apple s'efforce d'améliorer la production de l'iPhone 15 Pro Max

Hier, Apple a officiellement annoncé la tenue d'un événement consacré à l'iPhone 15 le mardi 12 septembre prochain, avec comme slogan "Wonderlust". Dans un nouveau, l'analyste le plus réputé autour de la firme de Cupertino, Ming-Chi Kuo, fait le point sur la production de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro, ainsi que sur les difficultés rencontrées par Apple jusqu'à présent.

Même le cadre en titane a posé problème

Comme aperçu à plusieurs reprises ces dernières semaines, l'analyste confirme que l'iPhone 15 Pro Max a été le "dernier projet à démarrer", ce qui signifie que son calendrier de production de masse est en retard par rapport aux autres modèles 2023. En conséquence, l'iPhone 15 Ultra / Pro Max pourrait subir un retard allant jusqu'à 3-4 semaines.

M. Kuo indique également qu'Apple a été confronté à des problèmes de production avec le nouveau matériau de cadre en titane utilisé pour la gamme iPhone 15 Pro. Le défi réside dans "la grande difficulté de traitement et les changements de conception significatifs au cours du développement". L'entreprise aurait donc changé son fusil d'épaule tard dans le processus.



L'analyste souligne par ailleurs que l'annulation par Apple du projet de bouton à semi-conducteurs est le facteur le plus important. Pour rappel, Apple avait initialement prévu de remplacer les boutons physiques de volume et le bouton de mise en sourdine par des boutons sensitifs, mais a abandonné ce projet en raison de problèmes de production. Cette décision a apparemment été prise suffisamment tard pour avoir un impact persistant sur la production de masse. Décidément.



Vo informations tirées du rapport de Kuo :

Les principaux problèmes de production concernaient l'empilement des capteurs photos (CIS), les panneaux d'affichage, les batteries (qui se dilatent lorsqu'elles sont exposées à la chaleur) et les cadres en titane.

Le problème du CIS empilé a été résolu en augmentant la capacité de production, mais il affecte encore environ 10 à 15 % des expéditions de modèles réguliers.

La modification du ratio d'expédition des fournisseurs a permis de résoudre le problème d'écran.

Les problèmes liés à la batterie et au cadre ont été résolus principalement en améliorant le rendement de production.

Le cadre en titane devrait contribuer à réduire le poids de l'appareil.



Les nouveautés importantes attendues sont une puce A17, un cadre en titane avec un design revu, un bouton Action, un zoom périscopique 6x (sur le Pro Max / Ultra) et des bordures ultra fines autour de l'écran pour les iPhone 15 Pro, tandis que l'iPhone 15 aura droit à la Dynamic Island, un appareil photo principal de 48 mp et un nouveau design.



Apple annoncera les gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro lors de son événement spécial "Wonderlust" le 12 septembre, et les précommandes devraient débuter le 15 septembre. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur notre page keynote en français.