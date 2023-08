L'iPhone 15 Ultra sortirait en retard, probablement en octobre

Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera sa nouvelle gamme de téléphones, les iPhone 15, dans trois semaines. Dix jours plus tard, les premières livraisons arriveront au clients (vers le 22 septembre). Apparemment, il n'y aura pas quatre modèles disponibles au lancement mais seulement trois, car le plus cher de tous, l'iPhone 15 Ultra (l'ancien iPhone 15 Pro Max), aura du retard. Si vous vouliez vous offrir le nouvel appareil avec son système d'appareil photo dernier cri, il faudra patienter jusqu'en octobre.

Pourquoi l'iPhone 15 Ultra aura du retard

Le fournisseur d'appareils photo Sony ne sera pas en mesure de fournir en quantités suffisantes le capteur d'image utilisé par l'iPhone 15 Pro Max à temps pour qu'il soit expédié avec les autres nouveaux modèles. C'est ce qui ressort d'une importante note d'analyste signée Morgan Stanley.

D'après les rumeurs, Apple devrait distinguer l'iPhone 15 Pro Max des autres "Pro" par un système d'objectif périscopique permettant un zoom optique plus important que la limite actuelle de 3x, certainement §x voire 10x. L'iPhone 15 Pro, plus petit, ne bénéficiera pas de cette nouveauté, mais partagera avec l'Ultra (ou Pro Max), le bouton Action, les bords ultra fins autour de l'écran, le cadre en titane et les améliorations des capteurs large et ultra-large. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus n'auront pas de téléobjectifs, mais se verront enfin doter de la Dynamic Island. Tous les quatre passeront à l'USB-C.



Pour en revenir à notre sujet du jour, rappelons qu'Apple a déjà eu recours à ce genre de pratique avec des livraisons décalées pour certains modèles. L'iPhone XR a été lancé après l'iPhone XS, et l'iPhone 14 Plus est venu près d'un mois après l'iPhone 14, par exemple. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max ont également été livrés des semaines après l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro.



Une note d'analyste de Bank of America prévoyait précédemment que les livraisons de l'iPhone 15 seraient retardées jusqu'en octobre de cette année, mais finalement ils ne seront pas tous logés à la même enseigne.

Date de sortie des iPhone 15

Apple devrait annoncer les nouveaux iPhone 2023 en même temps que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 le 12 septembre. Les précommandes débuteront probablement le 15 septembre et les livraisons interviendront le 22 septembre. Le retard de trois à quatre semaines décrit dans la note d'analyse pourrait placer les livraisons de l'iPhone 15 Pro Max entre le 6 et le 13 octobre.



Il ne reste plus qu'à patienter encore quelques petites semaines pour découvrir tout cela lors du keynote Apple de rentrée.