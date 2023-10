Pour CNET, l'iPhone 15 Pro Max est meilleur en photo que le Galaxy S23 Ultra

Malgré la montée en puissance des Google Pixel, le Galaxy S23 Ultra de Samsung reste le plus grand concurrent de l'iPhone 15 Pro Max, surtout en ce qui concerne les capacités de l'appareil photo. Après le comparatif des fiches techniques, la bataille sur l'autonomie ou encore les test de résistance, les deux téléphones phares de 2023 se sont rendus coup pour coup dans un duel photographique. CNET a décidé de soumettre les deux modèles à un test d'appareil photo réalisé par un photographe professionnel, en comparant les résultats obtenus sur une grande variété de types de clichés...

Un comparatif subjectif

Si les sites spécialisés dans la photographie, comme DPReview, sont trop abstraits pour vous à cause de tests techniques poussés dans des scènes soigneusement construites, alors vous serez ravis d'apprendre que le comparatif de CNET est plus classique, plus subjectif.

Comme lors de notre test de l'iPhone 15 Pro, l'avantage de ce type d'articles est que vous pouvez comparer les photos par vous-même et tirer vos propres conclusions, sans rentrer dans des considérations techniques comme la vitesse d'obturation, l'ouverture, etc.



Pour revenir à l'article de notre confrère, Andrew Lanxon, il s'agit donc de mettre côte à côte des clichés identiques pris par chacun des téléphones.



Premier cas : l'image du port prise par l'iPhone (à gauche) semble tout à fait naturelle, tandis que le traitement de Samsung est particulièrement jaune. Le ciel, lui aussi, semble presque caricatural dans le rendu de l'Ultra. Mais certains préfèreront les couleurs saturées.

Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra



Second cas : un bâtiment pris de nuit. La suppression du bruit de Samsung (à droite) est si mauvaise que les pierres horizontales autour du tuyau d'évacuation semblent presque pixélisées.

Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra

Troisième et dernier cas : la bière en mode portrait. Si CNET déclare le match nul ici, il est pourtant clair que l'image de Samsung (à droite) semble horriblement surtraitée, alors que celle de l'iPhone est beaucoup plus naturelle, et présente un meilleur effet bokeh.

Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra

La conclusion de CNET est la suivante : les deux appareils sont excellents et les résultats sont proches, mais c'est l'iPhone 15 Pro Max qui l'emporte.

Dans l'ensemble, je préfère les images de l'iPhone 15 Pro Max. Il a fourni des couleurs plus précises dans presque tous mes tests, le S23 Ultra produisant souvent des couleurs irréalistes en raison de la balance des blancs automatique. Le téléphone de Samsung produit également des images sursaturées - ce qui est courant sur les téléphones Samsung depuis des générations - alors que l'iPhone conserve des couleurs plus fidèles à la réalité.



Je préfère également le zoom 5x du Pro Max, qui produit des images plus belles que l'objectif 3x du S23 Ultra et qui est généralement plus utile que l'objectif 10x de l'Ultra. Et en mode nuit, j'ai trouvé que l'iPhone produisait des photos globalement plus belles, en particulier lorsqu'il utilisait le zoom.

Voilà, la messe est dite, il ne vous reste plus qu'à craquer pour l'iPhone 15 Pro Max (ou l'iPhone 15 Pro si vous n'avez pas besoin du zoom x5).

L'iPhone 15 Pro est pour nous le meilleur smartphone du marché, avec un prix plus raisonnable pour les français cette année. Performances ahurissantes, appareil photo bonifié, design allégé et iOS 17 sont autant d'arguments en faveur du dernier iPhone.

