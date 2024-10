MKBHD : le Pixel 8 élu meilleur téléphone 2023, l'iPhone 15 Pro élu en photo

Comme tous les ans désormais, l'un des Youtubers les plus visibles de la toile, MKBHD, est de retour avec ses Smartphone Awards. L'idée est d'élir les meilleurs smartphones dans différentes catégories. Alors que l'iPhone 14 Pro n'a remporté qu'un seul prix l'année dernière, le téléphone d'Apple a gagné cette année dans deux catégories différentes, dont celle du meilleur appareil photo pour un smartphone...

Un concours 2023 sans grande surprise

Par rapport au comparatif de l'année dernière, il y a maintenant une catégorie pour les téléphones pliables et une autre pour le téléphone qui a le plus progressé. Parmi les catégories des MKBHD Smartphone Awards 2023 de Marques Brownlee, on trouve le meilleur téléphone, le meilleur petit téléphone, le meilleur grand téléphone, le meilleur rapport qualité/prix, le meilleur appareil photo, etc. Comme ce genre d'influenceur est approché par toutes les marques, il est n'est pas surprenant de voir que les gagnants sont plutôt éclectiques, de Samsung à Apple en passant par Google. Cela me fait toujours rire de voir un Youtubeur s'extasier devant un Samsung en août, un iPhone en septembre, puis un Google Pixel en octobre...

Apple devrait être content, l'iPhone 15 a gagné dans deux catégories lors de la remise des prix de cette année : Meilleur appareil photo et Meilleure batterie pour un smartphone.

Meilleur appareil photo

Selon le YouTuber, bien que certains smartphones prennent de meilleures photos que l'iPhone (notamment en zoomant), l'iPhone 15 Pro reste le meilleur au global, ainsi que pour la capture de vidéos. Il salue la cohérence des caméras et les nouvelles capacités vidéo de l'iPhone 15 Pro, comme l'enregistrement en ProRes Log et le stockage direct sur un SSD externe.

Meilleure batterie

Concernant l'autonomie, le choix ne s'est pas porté sur l'iPhone 15 Pro Max, mais sur l'iPhone 15 Plus. Grâce à son écran 60Hz qui consomme moins d'énergie, il est plus performant que les modèles Pro sur ce point. MKBHD estime que l'iPhone 15 Plus est idéal pour la plupart des gens qui veulent quelque chose qui fonctionne très bien et très longtemps, sans pour autant avoir besoin du 120 Hz et d'un appareil photo plus poussé.

Meilleur gros téléphone

Le reste des prix est récupéré par Android; Le Galaxy S23 Ultra de Samsung a été élu meilleur grand téléphone; il succède au S22 Ultra qui a gagné dans la même catégorie l'année dernière. Le YouTuber souligne l'écran massif de 6,8 pouces, l'excellente autonomie de la batterie, l'un des systèmes d'appareil photo les plus avancés, ainsi que le stylet S Pen fourni avec l'appareil. L'écart avec l'iPhone 15 Pro Max est faible. Mais, pour nous, iOS 17 est largement au-dessus.

Meilleur petit téléphone

L'iPhone mini ayant disparu, Apple laisse sa place dans la catégorie du meilleur petit téléphone. En 2023, c'est l'Asus Zenfone 10 qui a été élu. Le Zenfone 10 n'est pas vraiment super petit, mais une taille de 5,8 pouces peut être considérée comme compacte selon les normes actuelles.



Le Galaxy Z Flip 5 de Samsung a obtenu une mention honorable dans cette catégorie, car il offre un matériel haut de gamme dans un appareil qui peut être plié pour devenir ultra-compact.

Meilleur rapport qualité-prix

Dans la catégorie du budget, c'est le Galaxy A54 de Samsung qui a été choisi. Trouvé à moins de 350 € sur Amazon en ce moment, ce téléphone est décrit comme un bon équilibre entre avoir des fonctionnalités essentielles et garder un prix raisonnable. Le Pixel 7A de Google a obtenu une mention honorable dans cette catégorie.

Téléphone de l'année 2023

Enfin, le prix principal, celui du téléphone de l'année. C'est Google qui l'emporte avec son Pixel 8. Bien qu'il coûte 100 euros de plus que son prédécesseur, il dispose désormais d'un bien meilleur écran et de nombreuses fonctionnalités logicielles intéressantes. Parallèlement, Google promet sept ans de mises à jour logicielles pour le Google Pixel 8. C'est un "ensemble bien équilibré pour l'impact, pour le prix, pour l'intensification et pour être un très bon téléphone."



Voici la vidéo en question :

