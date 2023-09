Google Pixel 8 : un prix en hausse et 7 ans de mises à jour

Google s'apprête à lancer les Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans quelques jours, le 4 octobre, et alors que les fuites ont été plus nombreuses que jamais (pratiquement au niveau d'Apple), c'est le prix des deux smartphones qui a été partagé sur Internet. Sans surprise, la note sera plus salée cette année d'après une nouvelle rumeur.

Un prix en hausse chez Google

Depuis l'avènement de la puce Tensor maison aperçue sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, la série Pixel a toujours pu compter sur un rapport qualité / prix plus intéressant que ses concurrents sous Android, Samsung en tête. À fiche technique équivalente, les Pixel sont vendus 200 à 300 euros moins chers que les Galaxy SXX par exemple. Mais cet argument massue pourrait être limité cette année, car Google augmenterait le prix des deux appareils. Pour le moment, nous avons eu vent de tarif en hausse aux USA et au UK. Il y a fort à parier que la France soit également touchée, tout comme la Suisse, la Belgique ou le Canada. Le prix du Pixel 8 serait de 699 $ outre-Atlantique, tandis que le Pixel 8 Pro coûterait 999 $, soit 100 $ de plus.



Les deux appareils seront lancés en magasins le 12 octobre, et Google a déjà confirmé que les précommandes seront ouvertes le 4 octobre.

Des mises à jour pendant 7 ans !

Depuis un mois, une autre rumeur prend de l'épaisseur autour du Pixel 8, la durée de mise à jour. Le système d'exploitation Android pourrait évoluer sur les Pixel 8 pendant 7 ans d'après 91Mobiles, ce dernier expliquant que les Pixel 8 et 8 Pro bénéficieront de "sept ans de mises à jour de l'OS, de la sécurité et du Feature Drop".



Google annonce actuellement "5 ans de mises à jour Pixel", ce qui se traduit actuellement par trois ans de mises à jour Android suivies de 24 mois de correctifs de sécurité. Reste à savoir comment Google découpera les sept ans, il est peu probable que ce soit pour les nouvelles fonctionnalités sur toute la durée.



Cela surpasserait la promesse de Samsung de quatre ans depuis les Galaxy S21 et Z Flip/Fold 3. D'autres équipementiers Android feront sans doute de même. Du côté d'Apple, les téléphones ont droit à au moins cinq ans de mises à jour logicielles avec des nouveautés, et sont maintenus encore un bout de temps via des correctifs de sécurité. C'est le meilleur constructeur sur ce point à date. L'iPhone 15 sorti avec iOS 17 devrait au moins pouvoir installer iOS 22 et recevra des patchs de sécurité encore quelques années plus tard.



Pour mémoire, Google a déjà donné un aperçu des Pixel 8, l'entreprise n'ayant plus qu'à préciser la partie technique et tarifaire la semaine prochaine.