Google donne un aperçu du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro en vidéo

Alors que tous les regards sont tournés vers Apple et son Special Event organisé la semaine prochaine pour dévoiler l'iPhone 15, Google a adopté une approche beaucoup plus détendue ces dernières années, notamment à la faveur de révélations avant l'heure.



Google a déjà annoncé un événement le 4 octobre 2023 pour présenter la nouvelle génération de ses smartphones Pixel. Aujourd'hui, Google a partagé un "aperçu" du design des Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans une vidéo sur YouTube.

Voici les Pixel 8

Alors que le Pixel 8 Pro a fait l'objet de nombreuses fuites (et annonces officielles), ce n'est pas le cas du Pixel 8, plus petit. Pour les plus impatients, le nouveau teaser, "Sneak Peek at Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro" sur YouTube, montre le design complet.

Nous voyons le Pixel 8 en rose/saumon avec sa finition mate pour les rails métalliques et la barre de l'appareil photo. La courbure des coins du Pixel 8 semble plus prononcée que celle du 8 Pro, chose que vous pouvez constater sur la première partie de la vidéo. Ensuite, Google passe au Pixel 8 Pro en porcelaine.

Pendant ce temps, les deux téléphones et la Pixel Watch 2 sont présentés en haut du Google Store avec un titre "Préparez-vous à l'atterrissage", la société confirmant également les noms pour tout.

Ensuite, il y a une page dédiée où le slogan est : "Le Pixel devient encore plus puissant et utile". Les 8 et 8 Pro sont censés avoir "les appareils photo Pixel les plus avancés à ce jour", tandis que l'AI "vous aidera à en faire plus, encore plus vite". Évidemment.



Regardez la vidéo ci-dessous :

Quant à la Pixel Watch 2, elle offre "une aide plus personnalisée, des fonctions de sécurité et des informations sur la santé" une fois couplée à votre appareil. La version d'Android requise passe à 9.0 contre 8.0 précédemment sur la première génération, ce qui pourrait être dû à Wear OS 4.

Date du keynote Google

L'événement Made by Google aura lieu le 4 octobre à 19 heures, heure de Paris. Google précise que les précommandes débuteront le jour de l'événement. Ce teasing précoce ressemble à une tentative de devancer le keynote d'Apple et de récupérer quelques clients au passage. L'avenir nous dira si la société de Mountain View a gagné son pari...