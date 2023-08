Wonderlust : le keynote Apple de l'iPhone 15 est officiel

C'est désormais officiel, après une attente interminable, Apple a enfin annoncé la date du traditionnel événement de la rentrée, cette fois nommé Wonderlust. Ce grand rendez-vous va permettre à l'entreprise de présenter au monde entier la nouvelle gamme d'iPhone pour 2023-2024 ainsi que la nouvelle Apple Watch Series 9.

Le keynote Wonderlust aura lieu le 12 septembre

À travers un courriel à la presse, Apple a dévoilé aujourd'hui la date à laquelle sera organisé l'événement de la rentrée, celui où les nouveaux iPhone 15 seront présentés. Comme prévu, la firme de Cupertino a sélectionné la date du 12 septembre pour révéler les nouvelles générations de ses produits les plus populaires. Comme c'est le cas depuis la pandémie, l'événement aura lieu en virtuel avec une vidéo pré-enregistrée à l'Apple Park, on retrouvera la présence de Tim Cook accompagné de Craig Federighi, d'autres membres de la direction et des divisions clés concernées par les annonces.



Après l'incroyable révélation du Vision Pro le 5 juin dernier, l'Apple Event de la rentrée ne devrait pas réserver de surprise similaire. Les rumeurs s'attendent toutes à des rafraîchissements de produits déjà existants, Apple a amélioré plusieurs produits comme l'iPhone ou l'Apple Watch en intégrant de nouveaux composants, mais aussi de nouvelles fonctionnalités.



Apple prévoit de diffuser l'événement en direct sur son site web, sur YouTube et via l'application Apple TV. Pour ceux qui ne pourront pas regarder l'événement, iPhoneSoft assurera une couverture complète de l'événement sur le site et le compte Twitter. Soyez prêts à 19 heures pour au minimum 1 heure et demie de nouveautés matérielles et logicielles.

À quoi s'attendre ?

Tout d'abord, on peut être sûr qu'Apple présentera la gamme iPhone 15, on retrouvera dans celle-ci les :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra selon les rumeurs)

Viendra ensuite les annonces des nouvelles Apple Watch, le géant californien devrait révéler deux nouveaux modèles qui permettront de redynamiser les ventes dans les mois et trimestres à venir :

L'Apple Watch Series 9

L'Apple Watch Ultra 2

Est-ce qu'il y aura d'autres annonces ? Ce n'est pas à exclure. Certaines rumeurs ont mentionné que d'autres produits pouvaient être dans les starting-blocks pour un lancement imminent, celles-ci ont cité l'AirTag 2, l'AirPods Max 2 ou encore les AirPods 4. Apple a conscience que sa gamme AirPods est très précieuse et qu'il est important de la renouveler régulièrement, car elle participe à la croissance du segment des wearables dans les résultats financiers.

Quelles nouveautés pour les iPhone 15 ?

À l'approche du lancement des iPhone 15, plusieurs nouveautés et améliorations sont attendues pour cette nouvelle génération de smartphones. Bien que les détails spécifiques ne soient pas encore officiellement confirmés, voici ce que disent les rumeurs les plus crédibles :

Nouveau design avec des bords légèrement arrondis

Cadre en titane à la place de l'acier pour les "Pro"

Bordures plus fines autour de l'écran (très fines)

Écran plus lumineux en pic

Bouton d'action programmable à la place du vibreur

La Dynamic Island sur tous les modèles

Performances améliorées pour les "Pro" avec la puce A17 gravée en 3 nm

Caméra améliorée avec 48 mégapixels pour tous les modèles, plus un zoom périscopique sur le Pro Max.

Mode astrophotographie (pas sûr)

Connectivité améliorée avec Wi-Fi 6E, 5G plus rapide etc

256 Go de stockage de base et 6 Go de RAM

Coloris : les nouvelles couleurs seraient rose et vert pour l'iPhone 15, et bleu gris et titane pour l'iPhone 15 Pro.

Les mises à jour logicielles

Apple dévoilera également lors de son keynote les dates de disponibilités de ses nouvelles mises à jour : iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 et macOS Sonoma. Dans la logique, il y a de fortes chances que les mises à jour soient toutes accessibles le soir même de l'Apple Event ou dans les jours qui suivront. Pour l'instant, aucune indiscrétion n’a mentionné un système en difficulté qui nécessiterait plus de temps pour son développement et la recherche de bugs.