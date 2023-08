Les nouveautés possibles des AirPods 4 d'Apple

Lancée en 2016, la gamme AirPods est désormais plutôt complète avec actuellement les AirPods 2 en entrée de gamme, les AirPods 3 en milieu de gamme, ainsi que les AirPods Pro 2 et le casque AirPods Max en haut de gamme. Le prochain modèle à venir sera probablement le successeur des AirPods 3, à savoir les AirPods 4.

Près de deux ans après l'introduction de la troisième génération d'AirPods, il est temps qu'Apple nous propose de la nouveauté.



Si le changement de design introduit avec la sortie en 2021 de la troisième génération d'AirPods pourrait vraisemblablement s'appliquer à la quatrième version, il y a déjà de quoi faire pour améliorer les AirPods 3. Comme pour ce modèle, les AirPods 4 devaient s'inspirer des derniers AirPods Pro.

Puce H2

La puce H2 est un élément clé qui devrait passer des AirPods Pro de deuxième génération aux AirPods 4. Les AirPods de deuxième et troisième génération intègrent actuellement la puce H1.



La puce H2, associée à de nouveaux pilotes audio à faible distorsion et à des amplificateurs personnalisés dans les AirPods Pro 2, offre une expérience acoustique exceptionnelle, améliorant la richesse des basses et la clarté du son sur un spectre de fréquences plus large grâce à des avancées en matière de calcul audio. Il est fort probable que ces améliorations s'étendent aux AirPods de quatrième génération, parallèlement à des améliorations potentielles de l'Audio Spatial Personnalisé, un appairage et un basculement d'appareil plus rapides, et des informations continues sur l'état de la batterie.

Bluetooth 5.3

La puce H2 des AirPods Pro intègre également la connectivité Bluetooth 5.3. Étant donné la prévalence de Bluetooth 5.3 dans divers produits Apple, il est fort probable que les AirPods de quatrième génération adopteront cette norme de connectivité. Bluetooth 5.3 promet des connexions plus rapides et plus fiables avec les accessoires Bluetooth, ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique contribuant à prolonger la durée de vie de la batterie.

Autonomie améliorée

L'efficacité énergétique de la puce H2 est logiquement supérieure à celle de la puce H1. Dans les AirPods Pro, cette puce, associée à la norme Bluetooth 5.3, offre une heure et demie d'autonomie supplémentaire lorsque la fonction d'annulation active du bruit est activée, ce qui représente une augmentation potentielle de l'autonomie des AirPods standard de cinq à environ six heures et demie.

Contrôles tactiles du volume

Les commandes de volume tactiles, semblables à celles des AirPods Pro, pourraient être intégrées aux AirPods standard. Les utilisateurs pourraient manipuler le volume en faisant glisser leur index vers le haut ou vers le bas sur la petite zone de contrôle tactile située sur la tige de l'un des AirPods.



Cependant, Apple pourrait tout aussi bien considérer les commandes de volume sur l'appareil comme une fonctionnalité haut de gamme réservée aux AirPods Pro et AirPods Max, ce qui pourrait les exclure de la quatrième génération d'AirPods.

Fonctionnalité Localiser améliorée

L'étui de chargement MagSafe devrait lui aussi évoluer afin d'offrir une intégration plus poussée avec la fonction Localiser, "Find My" en anglais. Les AirPods Pro de deuxième génération ont introduit le suivi de précision grâce à la puce U1 et à un haut-parleur intégré.



Actuellement, l'application Localiser fournit des indications limitées sur l'emplacement des AirPods. La puce U1 pourrait améliorer cette fonctionnalité en indiquant aux utilisateurs la direction précise de leurs AirPods, en estimant la distance et en indiquant s'ils se trouvent à un étage différent. En outre, un haut-parleur intégré à l'étui de chargement pourrait faciliter la diffusion d'alertes de localisation plus claires, en s'étendant aux AirPods standard dans leur prochaine version.

Compatibilité avec le chargeur de l'Apple Watch

Les AirPods de troisième génération sont compatibles avec les chargeurs MagSafe, les chargeurs sans fil Qi et les câbles Lightning. Les AirPods 4 pourraient en profiter en intégrant la compatibilité avec les chargeurs de l'Apple Watch, étant donné qu'Apple étend souvent ces fonctionnalités au-delà de la gamme "Pro".

Port USB-C

Après les Mac, iPad et bientôt les iPhone, Apple s'apprête à passer ses AirPods à l'USB-C. Concrètement, tous les modèles AirPods et les accessoires Apple devraient passer à l'USB-C d'ici 2024, histoire de se conformer aux exigences de l'Union européenne, ainsi que celles d'autres régions comme l'Inde.

Date de sortie des AirPods 4

Si aucune date de sortie ne circule à date concernant les AirPods 4, il est probable que la quatrième génération d'AirPods se situe entre fin 2023 et fin 2024. Les générations précédentes d'AirPods ont été dévoilées en 2016, 2019 et 2021. Les deux générations d'AirPods Pro ont été lancées en 2019 et 2022, tandis que les AirPods Max ont fait leurs débuts en 2020. Bien qu'aucun nouveau modèle AirPods ne soit prévu pour l'année en cours, Apple pourrait très bien décider de lancer ses écouteurs aux côtés de l'iPhone 15.