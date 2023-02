Kuo : le AirPods Max 2 sortira fin 2024

Ne vous attendez pas à un nouveau casque audio Apple avant pratiquement deux ans. En effet, la firme ne lancera pas de deuxième génération d'AirPods Max avant au moins le second semestre de l'année prochaine, et pourrait éventuellement attendre le premier semestre 2025 pour rafraîchir son casque, selon l'analyste spécialisé sur la chaîne d'approvisionnement d'Apple, Ming-Chi Kuo.

Le nouveau casque AirPods Max 2

Dans sa dernière salve de tweets, l'ancien de KGI Securities a assuré que le "prochain rafraîchissement important des produits acoustiques" d'Apple se situera entre le second semestre de 2024 et le premier semestre de 2025. Kuo évoque d'ailleurs d'autres produits qui seront mis à jour dans la même fenêtre de tir, comme les AirPods de base et le HomePod mini.

Si le calendrier paraît clair, les nouveautés du AirPods Max 2 n'ont pas été abordées par Kuo. Le casque supra-auriculaires haut de gamme d'Apple devrait passer au port USB-C, améliorer la suppression du bruit, augmenter l'autonomie, de nouvelles options de couleur, une puce U1 pour la recherche de précision dans l'application Localiser, et plus encore. L'actuel AirPods Max a été lancés en décembre 2020 pour 629 euros.



Quant aux AirPods de base, Kuo avait récemment déclaré qu'Apple visait un prix de 99 $, soit 30 dollars de moins que les AirPods 2 encore vendus à date. Une bonne idée qui devrait encore accentuer la main mise d'Apple sur le marché des écouteurs sans fil.