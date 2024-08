Gurman reconfirme AirPods 4 et AirPods Max en USB-C pour 2024

Gurman l'affirme une nouvelle fois, les AirPods 4 et l'AirPods Max 2ᵉ génération vont sortir en 2024. Un rafraîchissement de gamme qui s'impose pour deux produits en vente depuis plusieurs années.

Ça se confirme

Mark Gurman, journaliste souvent bien informé sur l'actualité Apple, réaffirme que les AirPods 4 et un AirPods Max sont prévus pour 2024. Deux appareils qui seront équipés d'un port USB-C, le Lightning étant désormais de l'histoire ancienne. Une déclaration qui vient simplement confirmer sa propre analyse d'octobre 2023.



Pour rappel, Gurman dit qu'il y aura deux versions pour les AirPods 4. Une avec un nouveau design, une meilleure qualité sonore et la recharge USB-C et une autre plus haut de gamme (plus chère) avec l'annulation active du bruit et un haut-parleur dans le boîtier, exactement comme sur les AirPods Pro.



Concernant l'AirPods Max 2ᵉ génération, on serait sur un simple rafraîchissement externe avec le remplacement du Lightning par de l'USB-C ainsi que de nouvelles couleurs. Selon lui, il n'y aura rien de révolutionnaire sur le design général ou la qualité sonore. Espérons tout de même qu'Apple améliore le rendu audio sur ce produit vendu 579 €.



Effectivement, il est temps qu'Apple mette à jour ces deux produits. Les AirPods 3 datent de septembre 2021 tandis que l'AirPods Max 1ʳᵉ génération est encore plus ancien avec une date de sortie en décembre 2020.