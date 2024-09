Le casque AirPods Max fête ses trois ans, à quand la version 2 ?

Le casque supra-auriculaire d'Apple, l'AirPods Max, a été annoncé il y a trois ans jour pour jour, marquant la première incursion de l'entreprise sur ce marché qu'elle connaissait déjà par le biais de sa filiale Beats. Avec un design unique (sans logo apparent) et un prix haut perché, l'AirPods Max rivalisait avec les meilleurs comme Bose, B&O ou Sony. Mais depuis, la concurrence a progressé.

Un modèle qui commence à dater

Les rumeurs concernant un casque Apple ont commencé en 2019, avant de s'intensifier en 2020 et pour aboutir le 8 décembre 2020 par un communiqué de presse. Celui que l'on appelait jusqu'alors AirPods Studio a surpris tout le monde avec son style unique.

Des idées de couleurs pour l'AirPods Max 2

AirPods oblige, le Max a repris de nombreuses fonctionnalités populaires de la gamme, telles que la puce H1, l'appairage facile, l'annulation active du bruit, la transparence, la commutation automatique, l'audio spatial avec suivi dynamique de la tête (apparu via une mise à jour plus tard), mais dans un design supra-auriculaire haut de gamme. Avec son bandeau en maille souple, ses oreillettes magnétiques remplaçables, sa couronne numérique pour le réglage du volume, un bouton pour passer de la réduction de bruit à la transparence, et d'un étui intelligent pour le rangement, il a su se démarquer.



La demande a été initialement très forte, les tests et critiques étant globalement très positives sur la qualité audio. Les bémols restaient le poids conséquent, l'étui peu esthétique et le prix. Après quelques semaines, on trouvait facilement l'AirPods Max avec 100 à 150 euros de réduction, ce qui n'est pas négligeable pour un accessoire vendu 629 euros. Apple l'a d'ailleurs récemment baissé à 579 euros, mais le casque se fait vieux.



Au-delà des fonctionnalités manquantes comme l'audio adaptatif apparu sur les AirPods Pro 2, les clients attendent une qualité sans perte, une autonomie améliorée, une perte de poids et des oreillettes qui ne retiennent pas la condensation. Ce dernier point été noté par de nombreux utilisateurs (prolongés).

AirPods Max 2

Tout cela ne fait qu'alimenter les spéculations autour d'un AirPods Max 2. Après trois ans de bons et loyaux services, la prochaine génération devrait arriver en 2024 avec quelques nouveautés. Les plus attendues sont le port USB-C pour la recharge, le Bluetooth 5.3 pour améliorer les performances audio, la puce H2 pour la rapidité d'appairage, un design légèrement revu et de nouvelles options de couleurs.



Quel est votre avis sur l'AirPods Max ? Relisez notre test du AirPods Max 1.