AirPods Max : Apple baisse le prix en France, voici le nouveau tarif !

Lors de son lancement, l'AirPods Max a fait beaucoup de bruit grâce à ses fonctionnalités, sa conception, ses caractéristiques, mais aussi... son prix. Aujourd'hui, un casque premium se vend aux alentours des 400€, cependant, Apple avait visé le prix de 629€ pour son AirPods Max, un tarif jugé trop élevé qui a été revu ce soir.

L'AirPods Max baisse de prix

Bonne nouvelle, suite à la grande mise à jour de l'Apple Store en ligne pour intégrer de nouveaux accessoires et les nouvelles Apple Watch et iPhone, Apple a réalisé une modification majeure sur le prix officiel de l'AirPods Max. Commercialisé auparavant à 629€, le casque très haut de gamme d'Apple est désormais disponible à un tarif de... 579€. Le géant californien semble avoir compris que son casque était dans une gamme tarifaire un peu trop élevée et que cela poussait certains clients à se rapprocher d'alternatives jusqu'à 300€ moins chers.



Si cela a profité pendant longtemps à des concurrents comme Sony, JVC, Sennheiser ou encore Bose, c'est dorénavant terminé. L'AirPods Max va devenir nettement plus compétitif, pas grâce à son prix de 579€ qui est toujours trop cher, mais grâce aux nombreuses promotions des revendeurs qui vont permettre d'avoir l'AirPods Max encore moins cher comme le prix officiel a chuté.

Pourquoi l'AirPods Max est aussi parfait ?

Quand on parle du monde du son, Apple n’a jamais fait les choses à moitié et l'AirPods Max en est la preuve vivante. Voyons de plus près pourquoi ce casque se démarque de la masse.



Tout d’abord, sa technologie audio est à la pointe. Doté d'un transducteur dynamique spécialement conçu par Apple, il garantit un son d'une clarté et d'une précision exceptionnelles. Mais ce n'est pas tout. Avec la réduction active du bruit, les distractions extérieures sont réduites au silence, permettant une immersion totale dans votre musique. Si vous souhaitez toutefois rester connecté à votre environnement, le mode Transparence est là pour vous.

L'égalisation adaptative ajuste le son en temps réel selon la forme de votre oreille et le port du casque. Enfin, l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête offre une expérience sonore en trois dimensions, comme si vous étiez au cœur d'un auditorium.



La présence de onze micros intégrés souligne l’engagement d’Apple pour une communication limpide. Huit d’entre eux sont dédiés à la réduction active du bruit, assurant que rien n'interfère avec votre écoute. Tandis que les trois restants sont destinés à la détection de voix, garantissant des appels cristallins.

La puce H1 et la Digital Crown

Sous le capot, la puce H1 dans chaque écouteur amplifie davantage la performance, assurant une connexion stable, une meilleure autonomie et une puissance de traitement impressionnante. Les commandes via la Digital Crown sont intuitives et ergonomiques. Tourner, appuyer une ou plusieurs fois, chaque action offre un contrôle précis sur votre musique, vos appels et même votre assistant vocal, Siri.



L’AirPods Max n'est pas simplement un casque, c'est une déclaration d'intention, un mariage parfait entre technologie de pointe et expérience utilisateur sans faille.

