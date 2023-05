AirPods Pro 2 : baisse de prix historique pour les écouteurs sans fil d'Apple !

Les AirPods Pro 2 sont sans aucun doute une référence sur le marché des écouteurs sans fil dans le monde. En termes de qualité audio, de transparence adaptative ou encore de réduction active de bruit, les écouteurs n'ont rien à envier à la concurrence. Le problème des AirPods Pro 2, c'est leur prix, ils sont commercialisés à un tarif de 299€, soit bien plus que la majorité des concurrents qui visent le même terrain qu'Apple. Heureusement, on retrouve parfois de belles réductions... On vous en dit plus !

Les AirPods Pro 2 à un prix hallucinant

Pour une durée temporaire, le site Rakuten propose en ce moment les AirPods Pro 2 avec le boîtier de charge MagSafe sans fil à un tarif impressionnant. Normalement commercialisés à 299€ (prix officiel affiché sur l'Apple Store en ligne), ils sont actuellement disponibles à 229,99€ soit une remise de -23%.

C'est la baisse de prix la plus importante qu'on a pu apercevoir depuis la sortie de la deuxième génération des AirPods Pro l'année dernière.



Le vendeur via Rakuten est TmsFrance, un vendeur professionnel qui a cumulé plus de 5000 ventes sur le site et qui a obtenu une note de 4,6/5. Il s'agit bien de la version européenne et du produit neuf et original qui sera accompagné de la garantie constructeur Apple de 12 mois.

Si vous n'avez pas suivi l'actualité "AirPods" l'année dernière, les AirPods Pro 2 ont été annoncés par Apple en septembre 2022, puis sortis en octobre.



Reprenant le design général du modèle précédent, les AirPods Pro 2022 ont cependant tout amélioré, que ce soit la qualité sonore, l'autonomie, le confort ou encore la résistance.

Comme expliqué lors de notre test des écouteurs d'Apple, les AirPods Pro 2 offrent un son bien plus percutant, avec un bel équilibre entre les basses et les aigus, une autonomie améliorée qui permet de tenir jusqu'à 30 heures avec le boîtier de recharge et une réduction de bruit active deux fois plus performante qui vous isole du monde extérieur.

Mais ce n'est pas tout, les ingénieurs d'Apple ont également rendu le mode Transparence plus intelligent pour ne laisser passer que les bruits "utiles", sans oublier qu'ils ont ajouté de nouvelles capacités au boîtier qui est désormais localisable via un iPhone, capable d'émettre un son et dispose d'un orifice pour attacher une lanière (dragonne).



Notez enfin que les AirPods Pro 2 sont résistants à l'eau et à la transpiration (IPX4), idéal pour les sportifs, et proposent quatre tailles d'embouts avec l'ajout du XS.

Utilisateur d'AirPods Max, on a reçu récemment les AirPods Pro 2

À la rédaction, nous avons quasiment tous l'AirPods Max, le casque très haut de gamme d'Apple au tarif excessif de 630€.

L'AirPods Max est clairement au-dessus de tout, mais il a les désavantages habituels de tous les autres casques : il peut s'avérer être encombrant.

Du coup, pour les sorties où un casque pourrait gêner, on a décidé de prendre les AirPods Pro 2, des petits écouteurs aux caractéristiques similaires à l'AirPods Max et plus simple à ranger dans leur petite boîte quand on a plus envie d'écouter de la musique.



Résultat, après 1 an avec un AirPods Max qu'on utilise au quotidien, on a été surpris par l'expérience très similaire des AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2/AirPods Max : qualité audio et mode transparence

Au niveau de la qualité audio, on ne remarque pas de grande différence avec l’AirPods Max, la qualité des aigus est presque la même. Le seul avantage sur l'AirPods Max, ce sont les basses qui sont plus importantes et qui offrent une meilleure expérience, mais c'est normal qu'un casque s'en sorte mieux que des écouteurs.



La transparence adaptative des AirPods Pro 2 est clairement supérieure au mode transparence des AirPods Max. Sur les écouteurs sans fil d'Apple, vous pourrez mieux entendre une personne qui vous parle à côté. Par exemple, nous avons fait un test dans Paris où une dizaine de voitures de police passaient avec les sirènes hurlantes (probablement la sécurisation du trajet du Président ou d'un ministre, ce qui est fréquent dans les rues proches de l'Élysée). La voix de la personne qui nous parlait était claire et compréhensible, car le mode transparence adaptatif avait compris qu'il fallait réduire les bruits des sirènes pour se concentrer sur la voix proche à côté.

L'AirPods Max aurait été incapable de faire la différence, tout simplement parce qu'il a un mode transparence qui n'a pas la capacité de filtrer les bruits potentiellement indésirables.

AirPods Pro 2/AirPods Max : réduction active du bruit

Au niveau de la réduction de bruit sur les AirPods Pro 2, elle est incroyable. Sans surprise, elle est moins bonne que les AirPods Max, le casque a l'avantage d'avoir une meilleure isolation des oreilles grâce aux gros coussinets. Toutefois, la réduction du bruit des AirPods Pro 2 a des avantages que n'a pas l'AirPods Max, on a remarqué une meilleure gestion sur les bruits aigus (les cris d'enfants dans les transports, les bips pour la fermeture des portes du métro, le crissement des freins d'un vieux métro...) ainsi que sur les travaux.



Globalement, la réduction active du bruit des AirPods Max reste supérieure à celle des AirPods Pro 2, mais les écouteurs s'en sortent mieux sur certains bruits. Pour rappel, la réduction de bruit des AirPods Pro 2 est plus récente et elle est capable d'analyser plus de bruits aux alentours.

J'achète les AirPods Pro 2 sur Rakuten à 229,99€ au lieu de 299€ (livraison offerte et avantage Club R)

Vous retrouvez également les AirPods Pro 2 un peu plus cher chez Amazon (239,99€)