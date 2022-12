Les AirPods Pro 2 permettent à Apple d'accroître sa part de marché des écouteurs sans fil

Selon un nouveau rapport d'étude de marché, les fortes ventes des récents AirPods Pro 2 ont joué un rôle majeur dans l'augmentation substantielle de la part de marché d'Apple sur le marché des écouteurs sans fil.



Apple a considérablement accru son avance, pourtant déjà solide, sur le reste du marché au cours du troisième trimestre, alors que Samsung, deuxième, a vu ses expéditions de Galaxy Buds chuter de 25 % ...

Une étude signée Canalys

Canalys a publié ces chiffres en indiquant que le marché des écouteurs sans fil dans son ensemble a progressé de 6 %, tout en précisant que les enceintes intelligentes ont perdu en popularité.

Selon les dernières estimations de Canalys, le marché mondial de l'audio personnel intelligent a subi sa deuxième baisse consécutive au troisième trimestre 2022, avec des expéditions en baisse de 4% à 113,6 millions d'unités. Les TWS (true wireless stereo) sont restés la seule catégorie à afficher une augmentation, avec une croissance de 6% à 76,9 millions d'unités au cours du trimestre.

La société a déclaré qu'Apple a donc encore augmenté sa part de marché, au détriment de Samsung et Xiaomi.



Apple (AirPods + Beats) a défendu sa position de leader avec le lancement de la deuxième génération des AirPods Pro, qui a entraîné une augmentation de 34 % des expéditions et une part de marché de 31 %. Samsung (y compris les filiales de Harman) conserve la deuxième place, mais ses expéditions ont chuté de 15 % malgré le lancement de ses nouveaux Galaxy Buds Pro 2.

Apple loin devant avec ses AirPods

Les principaux résultats d'Apple sont les suivants :

Les expéditions sont passées de 17,8M d'unités au T3 2021 à 23,8M au T3 2022.

La croissance annuelle des écouteurs a atteint 34 %.

La part de marché est passée de 24,6 % à 30,9 %.

La part de marché d'Apple était déjà deux fois supérieure à celle de Samsung, et elle est désormais 2,5 fois plus élevée.

Selon le rapport, les marques audio haut de gamme ont eu du mal à maintenir leurs positions, et ont dû réduire leurs prix pour y parvenir.

Au troisième trimestre 2022, les marques centrées sur l'audio, telles que Sony, Jabra et JBL (sous les filiales Harman de Samsung), ont eu recours à des remises agressives dans tous les canaux pour maintenir les niveaux d'expédition, ce qui a considérablement affaibli la performance du marché des marques à bon rapport qualité-prix. Mais l'augmentation de la valeur marchande de ces marques est relativement stable.

Marque Livraisons T3 2022 (million) Part de marché T3 2022 Livraisons T3 2021 (million) Part de marché T3 2021 Croissance Apple* 23.8 30.9% 17.8 24.6% +34% Samsung* 7.4 9.6% 8.7 12.0% -15% boAt 4.1 5.4% 2.8 3.8% +50% Xiaomi 3.4 4.4% 4.9 6.8% -31% Skullcandy 2.6 3.3% 2.7 3.7% -4% Others 35.6 46.4% 35.3 49.1% +1% Total 76.9 100.0% 72.2 100.0% +6%

* Les astérisques indiquent qu'Apple inclut sa marque Beats et que Samsung inclut sa filiale Harman.



C'est donc Apple qui remporte la mise, à la faveur des nouveaux AirPods Pro 2 que l'on a testé dès leur sortie et qui nous ont bluffé. Malgré un design quasiment inchangé, les améliorations en termes de performances et de fonctionnalités étaient substantielles. Les atouts des AirPods Pro 2 sont :

Qualité de fabrication au top

Amélioration de la suppression active du bruit

Mode de transparence plus intelligent

Son bien plus puissant et équilibré

Amélioration de l'autonomie de 30%

Contrôle du volume avec des gestes de glissement sur les tiges des écouteurs.

Boîtier équipé d'une puce U1 et d'un haut-parleur pour le suivi dans l'app Localiser

Encoche pour lanière

