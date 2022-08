Samsung lance les Galaxy Buds Pro 2 avec son HiFi (Bluetooth 5.3)

Samsung lance généralement ses nouveaux écouteurs sans fil en même temps que ses derniers téléphones, et aujourd'hui, la règle s'applique. En plus du Galaxy Fold 4, du Galaxy Flip 4 et des nouvelles montres, la société présente les Galaxy Buds 2 Pro, la suite des Galaxy Buds Pro qui a fait ses débuts au début de l'année dernière. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une refonte complète, ce nouveau modèle offre suffisamment de changements avec des écouteurs plus petits, une annulation active du bruit (ANC) améliorée, un son retravaillé et une foule d'autres caractéristiques pratiques. Toutes ces améliorations vous coûteront cependant cher : les Buds 2 Pro coûtent 30 € de plus que leurs prédécesseurs, soit 229 euros.

Voici les Galaxy Buds Pro 2

Un design similaire

En termes de design, les Galaxy Buds 2 Pro sont 15 % plus petits que les Galaxy Buds Pro. Samsung affirme que le "nouveau design compact et ergonomique" est conçu pour offrir un ajustement sûr qui ne bougera pas dans votre oreille, même pendant les séances d'entraînement. Le design devrait également soulager la pression, grâce à une grille de ventilation et d'embout qui facilite la circulation de l'air. Ainsi, même si les écouteurs ressemblent au modèle précédent, ils sont effectivement différents. Le boîtier, quant à lui, semble être pratiquement inchangé. Comme le modèle précédent, les Buds 2 Pro sont classés IPX7 pour leur résistance à l'eau et à la sueur, bien que Samsung ait précisé que la même protection ne s'applique pas à l'étui. Si vous perdez un écouteur, les Buds 2 Pro peuvent être localisés avec SmartThings Find, que ce soit dans l'étui ou à l'extérieur. Tiens tiens, comme les AirPods...

Un son HiFi !

À l'intérieur des Buds 2 Pro, des haut-parleurs bidirectionnels (woofers et tweeters) gèrent le son. En plus de l'audio 360 (Dolby Atmos) qui a fait ses débuts sur les Buds Pro, ce modèle offre également un son HiFi 24 bits via le codec Seamless de Samsung (les buds prennent également en charge AAC et SBC). La société affirme que cela produit un son 256 fois plus riche que l'audio 16 bits grâce au Bluetooth 5.3. En ce qui concerne l'annulation du bruit, Samsung explique que trois nouveaux micros sont capables de bloquer les sons subtils et aigus avec une réduction globale de trois décibels supplémentaires. Voilà qui devrait intéresser les mélomanes.

Une détection de la parole

Il y a aussi le son ambiant et une nouvelle fonction de détection de la voix. Avec Voice Detect, les Buds 2 Pro peuvent déterminer quand vous parlez. L'outil passe temporairement en mode son ambiant et baisse le volume pour que vous puissiez avoir une conversation rapide sans retirer les oreillettes. Sony propose quelque chose de similaire avec ses buds et ses écouteurs depuis un certain temps déjà, mais son outil Speak-to-Chat met entièrement en pause l'audio lorsque vous parlez. Et oui, Bixby gère le contrôle vocal sur les Buds 2 Pro, une fonctionnalité qui fonctionne sur les téléphones, les tablettes et même les téléviseurs plus récents de Samsung.

Autonomie inchangée

Malheureusement, l'autonomie de la batterie est inchangée par rapport au Galaxy Buds Pro. Vous pouvez espérer jusqu'à cinq heures d'utilisation avec l'ANC activé (18 heures avec l'étui) ou huit heures avec la réduction de bruit désactivé (29 heures avec l'étui).

Compatibilité

Si vous espériez que Samsung rétablisse la compatibilité iOS avec ce modèle, vous allez être déçu. Les Galaxy Buds 2 Pro fonctionneront avec ces appareils, mais en Bluetooth uniquement - il n'y a pas d'application compagnon pour débloquer la suite complète de fonctionnalités. Celles-ci sont réservées à Android (application Galaxy Wearable), au PC (application Galaxy Buds) et aux téléviseurs 2022 de Samsung. En parlant de téléviseurs, la société les a ajoutés à ses appareils compatibles pour la commutation audio. En gros, vous pouvez passer rapidement d'un téléphone, d'une tablette ou d'un téléviseur Galaxy à l'autre grâce à la fonction Auto Switch, sans avoir à entrer en mode d'appairage.

Premiers avis

En ce qui concerne les premières impressions, le confort semble sensiblement amélioré, tout comme l'ANC. Pour le moment, personne ne s'est encore penché sur le son HiFi 24-bits.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Buds 2 Pro sont disponibles en précommande à partir d'aujourd'hui en graphite, blanc et violet Bora pour 229 euros sur le site de Samsung. La disponibilité générale commencera le 26 août. Les Galaxy Buds Live et Galaxy Buds 2 resteront dans la gamme de produits sans fil de Samsung si vous préférez le port ouvert ou des options plus abordables, respectivement.