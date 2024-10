Samsung suspend les Galaxy Buds 3 Pro suite à des problèmes de qualité

1 com

Samsung fait face à un revers majeur avec ses nouveaux écouteurs haut de gamme, les Galaxy Buds 3 Pro. Des problèmes de qualité ont forcé le géant coréen à suspendre les précommandes et à retarder les livraisons, obligeant l'entreprise à présenter des excuses.

Des défauts de fabrication préoccupants

Les Galaxy Buds 3 Pro, commercialisés à 249€, semblent souffrir de sérieux défauts de fabrication. Des utilisateurs en Corée du Sud ont signalé divers problèmes :

Des écouteurs mal ajustés dans leur boîtier

Des éclairages LED asymétriques

Des embouts en silicone qui se déchirent facilement

Des finitions imparfaites et des rayures sur le boîtier

Face à ces retours alarmants, Samsung a suspendu les précommandes en Corée du Sud et repoussé la date de livraison aux États-Unis à fin août, soit plus d'un mois après la date initiale prévue du 24 juillet. En France les écouteurs sont vendus à 249€ et la boutique de Samsung affiche un délai de livraison à la mi-août, soit plusieurs semaines en retard.

Samsung est contraint de s'excuser

Samsung a rapidement réagi en déclarant :

Nous présentons nos excuses aux consommateurs pour tout désagrément que cela aurait pu causer. Nous ferons de notre mieux pour inspecter minutieusement tous les processus avant le lancement officiel des écouteurs en Corée du Sud afin que des incidents similaires ne se reproduisent pas.

L'entreprise offre également aux clients ayant déjà reçu leurs écouteurs la possibilité de les échanger ou de se faire rembourser dans les centres de service.



En fin de compte, le géant coréen fait face à un énième problème de production industrielle. Les Galaxy Buds 3 Pro, annoncés comme les concurrents directs des AirPods Pro, ne sont peut-être pas encore au niveau de la concurrence. On peut tout de même se réjouir que l'entreprise se soit rendue compte des problèmes avant une large commercialisation, les coréens devant rapidement régler les défauts avant la rentrée et la sortie de potentiels nouveaux AirPods d'Apple.