Apple va proposer deux variantes des AirPods 4 dont une avec ANC

Les fournisseurs d'Apple se préparent au plus grand lancement d'AirPods à ce jour, ce sont les mots de Mark Gurman de Bloomberg. Ce ne sont ni les AirPods Max, ni les AirPods Pro, mais bien les écouteurs de base, à savoir les AirPods 4 attendus pour le courant de l'année. Signe qu'ils seront largement améliorés, Apple ayant prévu un énorme stock... pour deux variantes !

Des AirPods 4 en pagaille

Extrait de l'article de Mark Gurman :

Les fournisseurs d'Apple à l'étranger sont sur le point de lancer la production de la prochaine gamme d'écouteurs AirPods, d'après ce que l'on m'a dit, et il pourrait s'agir d'une production record. L'entreprise prévoit de produire entre 20 et 25 millions d'unités de ces écouteurs, ce qui représente une augmentation par rapport aux nouveaux modèles précédents. La production démarrera officiellement en mai chez GoerTek Inc. et Luxshare Precision Industry Co. pour une sortie vers septembre ou octobre. Comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, les nouveaux AirPods constituent une nouvelle avancée dans le segment inférieur du marché.

Comme prévu, les nouveaux modèles remplaceront les AirPods de deuxième et troisième génération, mais il y aurait deux versions. Selon notre confrère, il y aura des AirPods 4 d'entrée de gamme et des AirPods 4 de milieu de gamme, respectivement B768(E) et B768(M).



Comme vu précédemment, les deux accessoires audio auront un nouveau design, un ajustement amélioré et des étuis de chargement avec USB-C, mais la version de milieu de gamme aura une annulation active du bruit et des haut-parleurs compatibles "Localiser" dans le boîtier, ce qui permettra de retrouver plus facilement le produit s'il est égaré. Une sacré évolution par rapport aux AirPods 3.

Et les AirPods Pro 3 ?

Si vous êtes plutôt AirPods Pro, Apple a prévu quelques nouveautés, mais elles seront cantonnées au logiciel et utiles aux malentendants.

Comme je l'ai écrit dans le Post Game Q&A de la semaine dernière, Apple prévoit également de sérieuses mises à jour logicielles liées aux AirPods dans le cadre du déploiement d'iOS 18 cet automne. L'une des fonctionnalités en cours de développement comprend un mode appareil auditif pour les AirPods Pro. L'entreprise travaille également sur une fonction de test auditif pour les AirPods. Dans le domaine de la santé, tout porte à croire que la nouvelle Apple Watch sera dotée d'une fonction de contrôle de la tension artérielle à l'automne. Mais il ne semble pas que cette fonctionnalité soit prévue pour les modèles actuels.

Pour les AirPods Pro 3, il faudra patienter jusqu'en 2025, mais les nouveautés ne sont pas encore connues.

Une nouvelle version des AirPods Pro est prévue dès l'année prochaine. En ce qui concerne l'avenir à plus long terme des AirPods, comme je l'ai rapporté le mois dernier, Apple travaille sur un modèle pour les années à venir qui inclura des caméras basse résolution capables de scanner l'environnement autour de l'utilisateur.

Nous avons hâte de découvrir les AirPods 4. Ce serait la première fois qu'Apple propose deux options pour ses écouteurs, hors boîtier (MagSafe ou non).