Les AirPods 3 baissent de prix : à vos marques, prêts, shoppez !

Les AirPods 3 figurent aujourd'hui sur la liste des écouteurs sans fil les plus intéressants sur le marché, même s'ils sont dépourvus de réduction active de bruit ou de mode transparence, ils bénéficient de beaucoup d'avantages comme l'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête ou encore une protection IPX4 !

Les AirPods 3 à prix doux

Vous cherchez à renouveler votre paire d'écouteurs, mais vous n'avez pas forcément envie de dépenser près de 300€ dans une paire d'AirPods Pro 2 ? Bonne nouvelle, il y a les AirPods 3 qui vont vous faire profiter d'une qualité audio exceptionnelle accompagnée de plusieurs caractéristiques et fonctionnalités intéressantes.



Pour une durée temporaire, Cdiscount propose en ce moment les AirPods de 3e génération avec le boîtier de charge Lightning à seulement 181 euros au lieu de 209 euros, une petite économie à saisir par rapport à l'Apple Store ou d'autres revendeurs où le prix peut être un peu plus élevé.

Des écouteurs qui vont vous convaincre

Les AirPods de 3e génération vous offrent une expérience audio immersive sans précédent. Avec l'audio spatial personnalisé et le suivi dynamique des mouvements de la tête, vous êtes plongé au cœur d'un univers sonore à 360°. Ces écouteurs, adaptés à une taille unique, allient technologie et praticité grâce à leur capteur de pression pour une utilisation simplifiée.



Ils sont résistants à l'eau et à la transpiration, assurant une longévité à toute épreuve. Leur autonomie exceptionnelle vous promet jusqu'à 6 heures d'écoute en continu et jusqu'à 30 heures au total avec leur boîtier de charge.



Interagissez aisément avec Siri avec la traditionnelle commande vocale "Dis Siri", passez facilement d'un appareil à l'autre et partagez votre musique avec une seconde paire d'AirPods.



Niveau audio, vous retrouvez des composants audio de pointe comme le transducteur Apple et l'amplificateur à haute gamme dynamique, chaque note est fidèlement retranscrite. Enfin, leurs capteurs innovants garantissent une détection intra-auriculaire, une excellente qualité de voix et un contrôle précis.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.