Pourquoi l’audio sans perte n’est présente que sur les AirPods Pro 2 USB-C ? Apple répond !

La réponse réside dans la puissance de la puce H2 présente dans ces écouteurs. Alors que les AirPods Pro 2 équipés d’un boîtier Lightning utilisent une puce H2 opérant sur une fréquence de 2,4 GHz, la version USB-C voit sa puce H2 compatibilisée avec la fréquence sans fil de 5 GHz. Cette dernière est connue pour offrir une faible latence et pour réduire considérablement les interférences, des caractéristiques essentielles pour une transmission d’audio sans perte de qualité. C’est donc cette compatibilité avec la fréquence de 5 GHz qui permet aux AirPods Pro mis à jour de gérer l’audio sans perte et le temps de latence ultra réduit pour le futur Apple Vision Pro .

Dans une interview vidéo publiée récemment, Brian Tong a eu l’opportunité de discuter avec Ron Huang, vice-président en charge de la détection et de la connectivité chez Apple, afin d’éclairer la communauté Apple sur une caractéristique intrigante des AirPods Pro 2 USB-C . Il a été à nouveau confirmé que l’audio sans perte est exclusivement compatible avec les AirPods Pro de deuxième génération dotés d’un boîtier de charge USB-C. Mais, pourquoi cette spécificité ?

Si vous êtes un utilisateur d’AirPods Pro 2 avec le boîtier en Lightning, vous avez probablement ressenti une gigantesque frustration quand vous avez constaté que les AirPods Pro 2 USB-C étaient les seuls à proposer de l’audio sans perte et un temps de latence ultra réduit pour l’Apple Vision Pro qui sortira l’année prochaine. Pourquoi cet avantage sur le modèle USB-C alors que le modèle Lightning est considéré comme la même génération !

