Apple partage quelques avis de développeurs qui ont testé le Vision Pro

Au cours du mois de juillet, Apple a ouvert plusieurs laboratoires partout dans le monde pour permettre aux développeurs de tester leurs applications visionOS sur un vrai Apple Vision Pro. Au-delà de tester leurs applications, les développeurs ont aussi pu découvrir l'appareil, les réglages, les applications préinstallées ainsi que la méthode d'interaction. Sans surprise, les retours sont très positifs et Apple a décidé de les partager !

Les développeurs sont sous le charme du Vision Pro

Depuis maintenant plus d'un mois, les développeurs Apple peuvent se rendre dans des laboratoires de développement Vision Pro à Cupertino, Munich, Shanghai, Singapour, Tokyo et Londres. Les développeurs qui font le déplacement sont les premiers dans le monde à pouvoir tester le nouveau produit phare d'Apple : le Vision Pro. Pour célébrer ce premier mois d'ouverture des laboratoires, la firme de Cupertino vient de partager sur son portail de développeurs plusieurs avis de développeurs qui ont pu tester l'ordinateur spatial pendant plus d'une heure.



Les avis sont très positifs, on retrouve dans les déclarations beaucoup de développeurs qui expliquent qu'ils ne s'attendaient pas à une telle expérience et qu'ils ont bénéficié d'une immersion impressionnante durant l'utilisation du casque. C’est le cas de notre source qui avait testé le casque et partagé qu’il possédait une capacité de 1 To de stockage.

Dans les témoignages mis en avant par Apple, on retrouve celui de Michael Simmons, le PDG de Flexibits derrière les applications Fantastic et Cardhop. Il a précisé à Apple que l'expérience était bien plus étonnante que ce qu'il le pensait avant de franchir les portes du laboratoire. Voici ce qu'il déclare :

C'était comme voir Fantastical pour la première fois, j'avais l'impression de faire partie de l'application.

Il poursuit en expliquant :

Un écran bordé peut être limitatif. Bien sûr, vous pouvez faire défiler, ou avoir plusieurs moniteurs, mais en général, vous êtes limité aux bords. L'expérience de l'informatique spatiale a non seulement validé les conceptions à laquelle nous pensions, mais cela nous a aidés à commencer à penser non seulement de gauche à droite ou de haut en bas, mais au-delà des frontières.

Apple met également en avant le témoignage de David Smith, développeur et podcasteur de premier plan. Smith s'est rendu au laboratoire de Londres avec un MacBook dans un sac à dos, un projet Xcode ainsi qu'une liste de contrôle sur papier. Ce développeur a passé beaucoup de temps dans le simulateur du Vision Pro sur son Mac, il connaissait déjà bien visionOS, mais uniquement à travers l'écran de son ordinateur. Tester pour la première fois le Vision Pro a été... une expérience exceptionnelle.

Je regardais cette chose dans le simulateur depuis des semaines et j'avais une idée générale de la façon dont cela fonctionne, mais c'était dans une boîte. La première fois que vous voyez votre propre application fonctionner pour de vrai, c'est à ce moment-là que ça vous coupe le souffle.

Ben Guerrette, développeur, créateur et éditeur de vidéo, a également pu tester le Vision Pro dans l'un des laboratoires d'Apple. Auteur de l'application Spool, la chose importante pour Guerrette était l'interaction avec l'appareil, il fallait que ce soit fluide et réactif dès le moindre mouvement avec les doigts.

Spool est idéal sur les écrans tactiles parce que vous avez l'instrument devant vous, mais avec Apple Vision Pro, vous regardez l'interface utilisateur que vous sélectionnez - et dans notre cas, cela signifie regarder la vidéo tout en appuyant sur l'interface utilisateur.

Il poursuit en expliquant que son expérience dans le laboratoire Vision Pro a été très bénéfique :

Ce genre d'expérience d'apprentissage est incroyablement précieux : il nous donne la chance de dire : "OK, maintenant nous comprenons avec quoi nous travaillons, ce qu'est l'interaction et comment nous pouvons créer une connexion plus forte".

Dernière personne à témoigner, c'est Chris Delbuck, technologue en conception chez la célèbre application de messagerie professionnelle : Slack. Delbuck explique qu'utiliser le Vision Pro a été une petite révélation pour lui :

Cela m'a instantanément fait réfléchir à la façon dont les offres 3D et les visuels pourraient se manifester dans nos expériences. Je n'aurais pas pu le faire sans avoir l'appareil en main.

Tous ces témoignages publiés par Apple n'ont pas pour vocation d'entretenir la hype chez les consommateurs qui attendent impatiemment la sortie de l'Apple Vision Pro, mais plutôt de motiver et d'inciter les développeurs à se déplacer dans l'un des laboratoires les plus proches de leur domicile. Une récente indiscrétion avait mentionné la faible fréquentation des laboratoires, peu de développeurs ont souhaité tester leur application sur un vrai Vision Pro. Cela laisse penser que soit le développement des apps prend du temps ou soit l'intérêt du Vision Pro chez les développeurs est faible.



