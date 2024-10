Apple au sujet du Vision Pro : « Développeurs, préparez-vous, il arrive ! »

Après une présentation à la WWDC 2023 qui a déclenché un énorme buzz, Apple va lancer aux États-Unis puis à l’international son Apple Vision Pro, l’année prochaine. Le géant californien le sait, ce produit pourra vraiment être révolutionnaire avec la participation des développeurs, dans le cas contraire, ça risque d’être plus difficile à convaincre les clients d’investir près de 4000€. C’est pour cela qu’Apple lance aujourd’hui un appel aux développeurs par une campagne mail !

Apple veut que les applications visionOS soient « au top » dès le lancement du Vision Pro

Apple est sur le point de révolutionner le monde de la réalité augmentée et virtuelle avec son très attendu casque Vision Pro. La date de lancement est estimée à environ deux mois aux États-Unis, marquant un moment historique pour l’entreprise et les développeurs du monde entier. Apple se mobilise pour s’assurer que sa communauté de développeurs est prête. Des rappels ont été envoyés, accompagnés de conseils précieux pour finaliser les applications compatibles avec le Vision Pro. L’accent est mis sur l’optimisation des applications pour le nouveau système d’exploitation.



Apple ne se contente pas de préparer ses développeurs ; une formation intensive du personnel des Apple Store est prévue pour mi-janvier aux US. Cette initiative vise à assurer que l’équipe en magasin soit bien équipée pour gérer les questions et les besoins des clients concernant le nouveau casque.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le lancement de Vision Pro est prévu entre la fin janvier et février aux États-Unis, d’autres vagues de lancements auront lieu en 2024, est-ce que la France y fera partie ? Impossible à dire pour l’instant. Toutefois, on peut s’attendre à un lancement dans certains pays européens.

Encouragement et recommandations aux développeurs

Apple encourage activement les développeurs à peaufiner leurs applications pour visionOS. Un nouvel e-mail intitulé “Préparez-vous” a été envoyé, fournissant des conseils détaillés :

Obtenir le dernier logiciel : les développeurs sont encouragés à télécharger Xcode 15.2 beta, qui inclut le dernier SDK visionOS et Reality Composer Pro.

: les développeurs sont encouragés à télécharger Xcode 15.2 beta, qui inclut le dernier SDK visionOS et Reality Composer Pro. Tests approfondis : utilisation du simulateur visionOS dans Xcode pour tester diverses mises en page et conditions d’éclairage, et pour créer des tests et des visualisations.

: utilisation du simulateur visionOS dans Xcode pour tester diverses mises en page et conditions d’éclairage, et pour créer des tests et des visualisations. Développement avec Unity : Apple rappelle l’importance de la dernière version bêta d’Unity pour la création et le test d’applications.

: Apple rappelle l’importance de la dernière version bêta d’Unity pour la création et le test d’applications. Feedback d’Apple : les développeurs peuvent soumettre leurs applications compatibles via TestFlight ou l’App Store pour évaluation sur Apple Vision Pro.

: les développeurs peuvent soumettre leurs applications compatibles via TestFlight ou l’App Store pour évaluation sur Apple Vision Pro. Compatibilité : presque toutes les applications iPad et iPhone peuvent fonctionner dans visionOS sans modification, offrant une transition en douceur pour les clients existants.

Avec le Vision Pro, Apple se prépare à lancer un produit qui pourrait redéfinir le paysage de la réalité augmentée et virtuelle. Avec une fenêtre de lancement imminente et un effort concerté pour mobiliser et préparer sa communauté de développeurs, l’année à venir s’annonce passionnante.