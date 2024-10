ByteDance prépare un concurrent au Vision Pro d’Apple

Avant que l’Apple Vision Pro soit présenté au monde entier, le marché de la VR se résumait à un casque qui proposait quelques jeux ainsi qu’une expérience de métavers (dans le cas de Meta). Aujourd’hui, le marché a pris une toute nouvelle dimension, des acteurs comme Meta se dirigent davantage vers des expériences de réalité mixte et n’hésitent pas à se rapprocher le plus possible de ce qu’a dévoilé Apple lors de la WWDC 2023. ByteDance pourrait aussi rejoindre le mouvement avec un concurrent au Vision Pro.

ByteDance prochain concurrent d’Apple sur le marché de la réalité mixte ?

Le secteur de la réalité virtuelle a été récemment bouleversé par l’annonce du Vision Pro d’Apple, un événement qui a incité de nombreux acteurs clés du marché à reconsidérer leurs stratégies pour éviter d’être dépassé par la nouvelle tendance de la réalité mixte. Parmi eux, Pico, une entreprise chinoise spécialisée dans les casques VR autonomes, attire désormais l’attention. Filiale de ByteDance, la société derrière le phénomène mondial TikTok, Pico a gagné en popularité, notamment grâce à ses casques très appréciés disponibles partout dans le monde sur Amazon.



Pico, jusqu’ici en concurrence directe avec Meta dans le secteur de la VR, a pris une décision stratégique majeure en annulant le lancement d’un casque VR abordable. Ce changement de cap intervient dans un contexte de compétition accrue et de réponse au nouvel ordinateur spatial d’Apple. La firme chinoise mise désormais sur un produit haut de gamme, s’éloignant de ses plans initiaux de successeurs au Pico 4, qui ont subi des ventes décevantes.

Le projet en cours, surnommé “Projet Swan”, est ambitieux et particulièrement prometteur, il vise à créer un nouveau casque doté de technologies similaire au Vision Pro, prévu pour 2024. Ce repositionnement sur le marché des casques premium est un pari risqué pour Pico, qui cherche à concurrencer à la fois Meta et Apple, mais qui n’a pas autant d’influence que les deux marques sur les consommateurs. En choisissant de se concentrer sur le segment haut de gamme, l’entreprise espère se démarquer et capter une part conséquente du marché.



Cette décision de ByteDance de réorienter Pico vers des produits plus haut de gamme pose des questions sur l’avenir de la VR et la compétitivité du secteur. Avec des géants comme Apple et Meta déjà bien implantés, le succès de Pico dans cette nouvelle aventure est loin d’être assuré. Toutefois, avec le soutien de ByteDance et une stratégie renouvelée, Pico pourrait bien surprendre le marché et s’imposer comme un concurrent sérieux dans l’arène de la réalité mixte haut de gamme.



Source