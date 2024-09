Apple va commencer à former ses employés au Vision Pro en janvier

Apple est en plein préparatifs pour le lancement du Vision Pro en magasin, selon un nouveau rapport de Bloomberg. L'entreprise a apparemment commencé à planifier des sessions de formation au casque AR/VR pour les employés en Apple Store, tout en envoyant aux boutiques tout le nécessaire pour gérer la commercialisation de ce tout nouveau produit "au début de 2024."

Apple a tout prévu pour le lancement du casque

Dans la dernière édition de sa newsletter "Power On", notre confrère américain indique qu'Apple a commencé à planifier des sessions de formation Vision Pro de deux jours pour les employés de vente au détail.

Concrètement, la firme fera venir une ou deux personnes de chaque Apple Store aux États-Unis à Cupertino afin de les former, afin que ces derniers puissent dispenser la formation à leurs collègues.

Ces séminaires sont en train d'être planifiés maintenant, et la formation devrait commencer au milieu de janvier. Chaque employé sera formé pendant deux jours, selon mes informations. C'est une entreprise à haut risque : le processus de configuration de Vision Pro va être complexe et ce n'est pas quelque chose qu'Apple veut rater.

Pour mémoire, l'ordinateur spatial, comme aime à l'appeler Apple, doit être personnalisé pour chaque personne, et un mauvais ajustement pourrait venir gâcher l'expérience. Selon Gurman, chaque étape de la présentation sera soigneusement orchestrée, y compris la manière dont les employés de vente au détail abordent un client et comment ils placent l'appareil sur la tête de l'utilisateur.



En outre, le rapport indique que les Apple Store commenceront bientôt à recevoir "un nouvel équipement pour assembler et emballer" les casques Vision Pro.



Mais le plus intéressant finalement, c'est que Mark Gurman pense qu'il faudra impérativement venir récupérer l'appareil en magasin, même pour les clients qui passent commande en ligne. Ce serait une première, mais étant un nouveau produit et tarifé à 3 499 $, c'est compréhensible.



Rappelons qu'Apple espérait initialement lancer Vision Pro en janvier, mais a finalement revu son calendrier et calé le lancement américain à mars 2024. C'est la même période que les nouveaux iPad Pro M3, iPad Air M2 et MacBook Air M3.



