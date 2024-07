Les employés Apple auront une remise de 25% sur l’achat du Vision Pro

Comme c’est le cas avec tous les autres produits Apple, la firme de Cupertino prévoit de proposer une belle réduction pour ses employés qui souhaitent acquérir le premier ordinateur spatial pommé : l’Apple Vision Pro. Comme l’a mentionné Bloomberg dans un rapport publié cette nuit, les employés pourront obtenir une remise de 25% sur le prix officiel. Et ce n’est pas tout…

Ça donnerait presque envie de travailler chez Apple

Dans un geste généreux envers ses employés, Apple a annoncé une remise de 25% sur son dernier produit, le Vision Pro. Cette offre s’étend à tous les employés de la société, qu’ils travaillent dans les Apple Stores, dans les laboratoires ou dans les bureaux de l’entreprise. Le Vision Pro, avec son prix de base de 3 500 $ aux États-Unis, a été un sujet de débat parmi les consommateurs et employés, beaucoup le considérant comme excessivement onéreux. Grâce à cette remise, les employés d’Apple peuvent désormais acquérir ce produit innovant pour environ 2 624 $, hors taxes.



La nouvelle de cette réduction a été diffusée aujourd’hui aux employés d’Apple par une note interne, comme l’a rapporté Bloomberg. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des précédentes offres d’Apple, qui a déjà proposé des réductions similaires, allant jusqu’à 50%, sur des produits comme le HomePod et l’Apple Watch. Ces réductions permettent aux employés, en particulier ceux travaillant en magasin, de se familiariser avec les nouveaux produits, ce qui facilite par la suite leur vente. Une expérience personnelle avec un produit peut en effet aider à offrir des conseils pratiques et à illustrer des cas d’usage concrets aux clients potentiels.

Au-delà de cette remise intéressante, il faut savoir que tous les trois ans, Apple offre un crédit de 500 $ à ses employés pour l’achat d’un Mac. La bonne nouvelle, c’est que ce crédit pourra désormais être utilisé pour l’acquisition du Vision Pro. Apple considère en interne le Vision Pro comme un « ordinateur spatial ».



Une autre mesure intéressante de soutien aux employés est l’engagement d’Apple à rembourser intégralement les lentilles de prescription nécessaires pour utiliser le Vision Pro. Cela démontre l’attention portée par l’entreprise au bien-être de ses employés et à leur expérience utilisateur avec ses produits.



Globalement, cette remise sur le Vision Pro rend le produit plus accessible pour les employés d’Apple, mais elle témoigne également de la volonté de l’entreprise de soutenir ses salariés et d’encourager une connaissance approfondie de ses produits au sein de son personnel.



