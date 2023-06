Apple Vision Pro : les applications tierces auront un accès restreint aux caméras

Afin de préserver une sécurité et confidentialité avec les applications tierces sur visionOS, le géant californien a pris plusieurs décisions majeures en ce qui concerne l'utilisation des nombreuses caméras extérieures/intérieures ainsi que des microphones. Les développeurs qui soumettront leurs apps sur l'App Store du Vision Pro auront des accès restreints et devront faire avec.

L'accès aux caméras pour les développeurs tiers, un sujet tabou sur l'Apple Vision Pro ?

Apple a fait des promesses fortes envers le respect de la vie privée lors de la présentation de son Apple Vision Pro, l'entreprise s'est engagée à ne pas profiter de toutes les technologies du produit pour traquer ses utilisateurs et compte bien empêcher les développeurs de le faire. Selon de récentes révélations de David HEaney du média UploadVR, les développeurs ont découvert avec stupéfaction que les caméras extérieures du Vision Pro seront complètement verrouillées et ne serviront que pour le fonctionnement du système ainsi que des photos et vidéos.



Cette décision d'Apple aurait été prise pour freiner les applications visionOS (un peu trop curieuses) d'en savoir plus sur l'intérieur de notre domicile et les gens qui vivent avec nous. Chaque donnée, chaque information récupérée peut parfois être précieuse pour les annonceurs !

Voici ce que déclare le rapport d'UploadVR au sujet de l'utilisation des caméras et des microphones par les développeurs tiers sur visionOS :

Lorsque les applications demandent la disponibilité de l'appareil photo et du microphone, il faut s'attendre à ce que les permissions disponibles soient différentes de celles de l'iPad et de l'iPhone. Lors de la demande de microphone, les applications recevront un seul microphone situé à l'avant de l'appareil. Lorsqu'elles demandent la disponibilité de l'appareil photo, les applications obtiennent deux appareils photo. L'appareil photo arrière renvoie un cadre noir avec un glyphe sans appareil photo. Il s'agit d'un appareil photo non fonctionnel destiné aux applications qui supposent que l'appareil photo arrière est disponible. Lorsqu'elles recherchent une caméra frontale, les applications trouvent une seule caméra composite. Si aucune Persona spatiale n'est trouvée sur un appareil, aucun cadre de caméra ne sera renvoyé aux applications.

Les concurrents comme HTC ou Meta ont adopté la même position qu'Apple : limiter l'accès aux caméras extérieures afin que les développeurs tiers n'en profitent pas pour regarder ce qui se passe chez nous. Est-ce que la politique d'Apple changera au fil des mises à jour de visionOS ? Difficile de le savoir pour l'instant, mais quand on compare aux versions d'iOS, d'iPadOS ou encore de macOS, Apple est devenue plus souple sur les questions de confidentialité avec le temps. Toutefois, l'entreprise ne fera jamais quelque chose qui pourrait être impactant sur la sécurité ou la vie privée de ses utilisateurs.



Source