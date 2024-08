iOS 18.1 : Apple va ouvrir l’accès à la puce NFC pour les applications tierces

L’une des grosses nouveautés d’iOS 18 qui va bientôt être disponible pour tous, c’est la possibilité d’utiliser la puce NFC pour d’autres choses que les transactions sans contact d’Apple Pay. Si cela paraît logique pour les utilisateurs Android qui peuvent quasiment tout faire avec leur puce NFC, ça l’est moins pour les utilisateurs Apple, car la firme de Cupertino n’a jamais voulu ouvrir l’accès à la puce NFC aux développeurs tiers, essentiellement pour des raisons de sécurité (et probablement aussi pour aider Apple Pay à s’imposer plus facilement). Aujourd’hui les choses changent pour le plus grand bonheur des utilisateurs iOS !

Plusieurs pays concernés par l’ouverture de la puce NFC dans le cadre de la bêta d’iOS 18.1

Apple s’apprête à franchir un nouveau cap avec l’arrivée d’une prochaine bêta de la mise à jour iOS 18.1. Pour la première fois, le géant californien a décidé d’ouvrir l’accès à la puce NFC de l’iPhone aux applications tierces. Cette décision va offrir une liberté supplémentaire aux utilisateurs d’iPhone en leur permettant d’effectuer des paiements sans contact via des applications tierces, autres qu’Apple Pay. Ce changement est une excellente nouvelle, en particulier pour ceux dont la banque ne propose pas encore Apple Pay, bien qu’ils soient désormais peu nombreux. Désormais, ces utilisateurs pourront profiter de nouvelles options pour régler leurs achats sans avoir à dépendre exclusivement du service d’Apple.



Apple prévoit d’introduire cette fonctionnalité dans une version bêta d’iOS 18.1, permettant ainsi de tester cette ouverture avant de la rendre accessible à tous. La sécurité reste une priorité absolue pour Apple, qui préfère avancer prudemment afin de s’assurer que l’intégration de cette nouvelle fonctionnalité se fasse sans risque. Dans un premier temps, seuls certains pays, à savoir l’Australie, le Canada, le Brésil, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Japon, participeront à cette phase bêta. La France, quant à elle, devra patienter.

Une ouverture motivée par l’Europe

Cette évolution n’est pas uniquement le fruit d’une volonté d’innovation, Apple a été encouragée à ouvrir l’accès à la puce NFC par la Commission européenne, qui avait exprimé l’année dernière le besoin d’offrir plus de flexibilité aux utilisateurs et aux développeurs en matière de paiements sans contact.



Avec cette ouverture, les possibilités d’exploitation de la puce NFC deviennent nombreuses. Au-delà des paiements, cette technologie pourra servir à des usages variés tels que les cartes d’étudiant, les clés pour les chambres d’hôtel et bien plus encore. Apple donne ainsi aux développeurs les moyens de proposer des solutions innovantes qui s’intègrent directement dans le quotidien des utilisateurs d’iPhone.



Cette nouvelle orientation d’Apple vers plus d’ouverture et de collaboration pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les paiements mobiles et les technologies sans contact. Les développeurs qui souhaitent exploiter ces possibilités peuvent se rapprocher dès maintenant d’Apple afin d’avoir une approbation spéciale.



