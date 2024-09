La France fait partie des 9 pays qui auront bientôt l’Apple Vision Pro

Commercialisé depuis le 2 février exclusivement aux États-Unis, l’Apple Vision Pro provoque une forte attractivité à l’international où il est encore introuvable. Si certains revendeurs en proposent (comme c’est le cas en France via Rakuten), il est globalement difficile de s’en procurer. Heureusement, cela va prochainement évoluer, du moins si on en croit la récente modification constatée par MacRumors dans le code de visionOS !

Nouvelles langues = nouveaux pays dont la France

Si vous détenez actuellement l’Apple Vision Pro en France, vous avez plutôt intérêt de maîtriser un minimum l’anglais, car la totalité de visionOS n’est qu’en anglais, tout comme le clavier virtuel qui est en qwerty. Une approche assez logique puisque pourquoi proposer d’autres langues s’il s’agit d’une exclusivité américaine pour le moment ? Selon une récente découverte, Apple prévoit prochainement d’ajouter de nouvelles langues, ce qui laisse penser que de nouveaux pays viendront rejoindre la liste de la commercialisation du Vision Pro !

Voici la liste des nouvelles langues qui sont sur le point d’être ajoutées dans visionOS :

Cantonais, traditionnel

Chinois, simplifié

Anglais (Australie)

Anglais (Canada)

Anglais (Japon)

Anglais (Singapour)

Anglais (UK)

Français (France)

Français (Canada)

Allemand

Japonais

Coréen

Attention, ces nouvelles langues ne signifient pas officiellement le lancement de l’Apple Vision Pro dans ces pays, toutefois, il y a une certaine logique, si Apple ajoute le français ou encore l’allemand, c’est avec un objectif de commercialiser rapidement l’Apple Vision Pro en France et en Allemagne !



En ce qui concerne le reste du déploiement du premier ordinateur spatial d’Apple, le géant californien a assuré que d’autres vagues de lancements vont débarquer au cours de l’année et courant 2025. L’objectif prioritaire d’Apple est bien évidemment de rendre disponible son Vision Pro dans un maximum de pays pour atteindre une grande quantité de clients.



De plus, on imagine que les investisseurs mettent une certaine « pression » à Apple pour que la disponibilité du Vision Pro s’accélère rapidement dans le monde ! Après l’incroyable revenu qu’a généré l’ordinateur spatial en février aux US, autant dire que les résultats financiers d’Apple pourraient littéralement exploser pour les trimestres à venir si le Vision Pro est accueilli à l’étranger comme il l’a été aux États-Unis.



Pour rappel, l’analyste Ming-Chi Kuo a estimé que le Vision Pro sera disponible massivement à l’international avant la WWDC 2024 qui aura lieu au cours du mois de juin. À l’heure actuelle, Apple n’a fait aucune communication officielle pour dévoiler sa stratégie à venir pour les lancements du Vision Pro à l’international.

